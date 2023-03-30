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iOS 17 Alacak iPhone Modelleri Belli Oldu!

iOS 17 güncellemesi alacak modeller arasında iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone x modelleri yer almayacak.

İbrahim Özbek

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ios 17

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Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Apple, 5 Haziran’da düzenleneceği WWDC 2023 etkinliğinde iOS 17 işletim sistemini tanıtacak. Bugün yapılan habere göre iOS 17 alacak iPhone modelleri belli oldu.

Apple, her yıl düzenlediği WWDC etkinliklerinde birçok yeniliğini ve yeni ürünlerini tanıtıyor. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yeniliğe hayranlıkla bakıyoruz. Bugün Apple’e yakınlığı ile bilinen kaynaklar, iOS 17 alacak modeller hakkında bilgi verdi.

Paylaşılan bilgilere göre, yeni sürümü yalnızca Apple A12 ve üstü işlemciye sahip modeller kullanabilecek. Bu durum iPhone x modelinin sonunun geldiğini bizlere işaret ediyor.

ios 17

iOS 17 alacak iPhone modelleri şu şekilde;

  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone XR
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max

iOS 17 güncellemesi alacak modeller arasında iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone x modelleri yer almayacak.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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