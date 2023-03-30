Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Apple, 5 Haziran’da düzenleneceği WWDC 2023 etkinliğinde iOS 17 işletim sistemini tanıtacak. Bugün yapılan habere göre iOS 17 alacak iPhone modelleri belli oldu.

Apple, her yıl düzenlediği WWDC etkinliklerinde birçok yeniliğini ve yeni ürünlerini tanıtıyor. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yeniliğe hayranlıkla bakıyoruz. Bugün Apple’e yakınlığı ile bilinen kaynaklar, iOS 17 alacak modeller hakkında bilgi verdi.

Paylaşılan bilgilere göre, yeni sürümü yalnızca Apple A12 ve üstü işlemciye sahip modeller kullanabilecek. Bu durum iPhone x modelinin sonunun geldiğini bizlere işaret ediyor.

iOS 17 alacak iPhone modelleri şu şekilde;

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iOS 17 güncellemesi alacak modeller arasında iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone x modelleri yer almayacak.

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