iPhone 13 Pro Max’in Dünyanın En İyi Akıllı Telefon Ekranına Sahip Olduğu Açıklandı

Ürün konusunda kendini sürekli geliştiren iPhone için yeni bir açıklama yapıldı. Fiyatı hariç belki de hiç kusuru olmayan bu ürünün ekranı dünyanın en iyi akıllı telefon ekranı olarak ön plana çıkıyor. Örneğin kalibrasyon ve yoğunluk ölçeği gibi değerler, bugüne kadarki en iyi sonuçları verdi.

Geçtiğimiz günlerde kamera performans testleri ile gündeme gelen iPhone 13 Pro Max, şimdi de ekran performans testlerine girdi. Sektörün uzman ismi DisplayMate tarafından yapılan testlerde, iPhone 13 Pro Max’in ekranının açık ara en iyi olduğu sonucuna ulaşıldı. Buna göre iPhone 13 Pro Max’in ProMotion teknolojisine sahip Super Retina XDR ekranı, bugüne kadarki en iyi deneyimi sunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Raymond Soneira, Apple’ın en iyi ekranları piyasaya sürme noktasında yeterince başarılı olduğunu söyledi. Daha önce de iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max ve iPhone XS Max’in en iyi akıllı telefon ekranı ödülünü kazanmayı başardığını hatırlatan Soneira, bu durumun önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini düşündüğünü belirtti.