iPhone 13 Serisi İçin Teslimatlar Ertelendi!

Apple, geçen hafta en yeni akıllı telefonlarını ve tabletlerini piyasaya sürdü. Her zamanki gibi ön sipariş talebi çok büyük olduğundan, iPhone 13‘ün bazı çeşitleri için teslimatlar Ekim ayının son günlerine kaldı. iPhone 13 Pro‘yu şimdi ön sipariş verirseniz, en erken tarih 22 Ekim olmak üzere bir ay içinde sahip olacaksınız.

Yeni iPad mini’nin gelecekteki sahipleri daha da kötü durumda. Apple, 5 Kasım’a kadar bazı bölgelere göndermeye başlayacak ve ücretsiz gravür hizmetini seçmek, varış süresini fazladan 10 gün geciktirecek.

Hem iPhone 13 Pro hem de iPhone 13 Pro Max, renk seçimi, bellek seçenekleri veya operatör servislerinden bağımsız olarak yavaş teslimat alıyor.

Durum sadece ABD’de değil, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi diğer önemli pazarlardaki tüketiciler de 22 Ekim’den önce iPhone 13 Pro satın alamayacak.

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