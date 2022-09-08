iPhone 14 ve 14 Pro, ABD dışında fiyat artışları yaşıyor, iPhone SE (2022) bile daha pahalı

Dün Apple iPhone 14 serisini tanıttı ve canlı yayın sırasında geçen yılki eşdeğer telefonlarla aynı fiyatları sundu. Bu açıklamaya eklememiz gereken iki yıldız işareti var. İlk olarak, önde gelen Apple serisinin en ucuz üyesi olan iPhone mini gitti. Ayrıca iPhone 14 Plus‘ın bir öncülü yok.
İkincisi ve daha da önemlisi, bu ifade ABD fiyatları için geçerlidir. Ve Kanada ve Çin fiyatları da. Ancak başka yerlerde maliyet arttı – birkaç ülkedeki çevrimiçi Apple mağazalarına baktıktan sonra, yaklaşık %25’lik bir artışa kadar değişen farklılıklar bulduk.
Şimdi SE’nin yanı sıra en ucuz yeni iPhone olarak duran iPhone 14 ile başlayalım (ve birazdan SE hakkında da konuşacağız).
|iPhone 13
|iPhone 14
|Fark
|Fark (%)
|US
|USD 800
|USD 800
|–
|–
|Kanada
|CAD 1,100
|CAD 1,100
|–
|–
|UK
|GBP 780
|GBP 850
|+ GBP 70
|+9%
|İrlanda
|EUR 930
|EUR 1,030
|+ EUR 100
|+11%
|Avustralya
|AUD 1,350
|AUD 1,400
|+ AUD 50
|+4%
|Almanya
|EUR 900
|EUR 1,000
|+ EUR 100
|+11%
|Fransa
|EUR 910
|EUR 1,020
|+ EUR 110
|+12%
|Italya
|EUR 940
|EUR 1,030
|+ EUR 90
|+10%
|Polanya
|PLN 4,200
|PLN 5,200
|+ PLN 1,000
|+24%
|Hindistan
|INR 80,000
|INR 80,000
|➖
|–
|Malezya
|MYR 3,900
|MYR 4,200
|+ MYR 300
|+8%
|Tayland
|THB 30,000
|THB 33,000
|+ THB 3,000
|+10%
|Çin
|CNY 6,000
|CNY 6,000
|➖
|–
Sırada, iPhone 14 Pro ve 13 Pro fiyatları arasındaki fark, iPhone 14‘ün eski Apple A15 yonga setini kullanması, hala bir HRR ekranı veya Her Zaman Açık olmaması, hala telefoto olmaması ve yeni 48MP ana kamerayı almaması nedeniyle görülmeye değer.
|iPhone 13 Pro
|iPhone 14 Pro
|Fark
|Fark (%)
|US
|USD 1,000
|USD 1,000
|–
|–
|Kanada
|CAD 1,400
|CAD 1,400
|–
|–
|UK
|GBP 950
|GBP 1,100
|+ GBP 150
|+16%
|Irlanda
|EUR 1,180
|EUR 1,340
|+ EUR 160
|+14%
|Avustralya
|AUD 1,700
|AUD 1,750
|+ AUD 50
|+3%
|Almanya
|EUR 1,150
|EUR 1,300
|+ EUR 150
|+13%
|Fransa
|EUR 1,160
|EUR 1,330
|+ EUR 170
|+15%
|Italya
|EUR 1,190
|EUR 1,340
|+ EUR 150
|+13%
|Polanya
|PLN 5,200
|PLN 6,500
|+ PLN 1,300
|+25%
|Hindistan
|INR 120,000
|INR 130,000
|+ INR 10,000
|+8%
|Malezya
|MYR 4,900
|MYR 5,300
|+ MYR 400
|+8%
|Tayland
|THB 39,000
|THB 42,000
|+ THB 3,000
|+8%
|Çin
|CNY 8,000
|CNY 8,000
|–
|–
iPhone 14 Pro Max, en iyinin en iyisi ve Max ismine layık tek telefon. Ve bunun gibi fiyatlarla daha iyi olur – katlanabilir telefonların o kadar pahalı görünmemesine neden oluyor. Hele ki bu tablolardaki fiyatların 128GB baz modeller için olduğunu düşündüğünüzde.
Evet, dört iPhone 14 modelinin tümü hala 128 GB’den başlıyor. 256 GB depolama alanı istiyorsanız Almanya’da bir iPhone 14 Pro veya Pro Max 130 € daha pahalıya mal olacak.
|iPhone 13 Pro Max
|iPhone 14 Pro Max
|Fark
|Fark (%)
|US
|USD 1,100
|USD 1,100
|–
|Kanada
|CAD 1,550
|CAD 1,550
|–
|UK
|GBP 1,050
|GBP 1,200
|+ GBP 150
|+14%
|Irlanda
|EUR 1,280
|EUR 1,490
|+ EUR 210
|+16%
|Avustralya
|AUD 1,850
|AUD 1,900
|+ AUD 50
|+3%
|Almanya
|EUR 1,250
|EUR 1,450
|+ EUR 200
|+16%
|Fransa
|EUR 1,260
|EUR 1,480
|+ EUR 220
|+17%
|Italya
|EUR 1,290
|EUR 1,490
|+ EUR 200
|+16%
|Polanya
|PLN 5,700
|PLN 7,200
|+ PLN 1,500
|+26%
|Hindistan
|INR 130,000
|INR 140,000
|+ INR 10,000
|+8%
|Malezya
|MYR 5,300
|MYR 5,800
|+ MYR 500
|+9%
|Tayland
|THB 43,000
|THB 45,000
|+ THB 2,000
|+5%
|Çin
|CNY 9,000
|CNY 9,000
|–
|–
iPhone SE (2022), 2022’nin en ucuz iPhone’udur, ancak piyasaya sürüldüğü kadar ucuz olmadığı dikkatimizden kaçmadı. Bir bakalım:
|iPhone SE (2022)
|iPhone SE (2022)
|Fark
|Fark (%)
|US
|USD 430
|USD 430
|–
|–
|Kanada
|CAD 580
|CAD 580
|–
|–
|UK
|GBP 420
|GBP 450
|+ GBP 30
|+7%
|Avustralya
|AUD 720
|AUD 720
|–
|–
|Almanya
|EUR 520
|EUR 550
|+ EUR 30
|+6%
|Fransa
|EUR 530
|EUR 560
|+ EUR 30
|+6%
|Italya
|EUR 530
|EUR 560
|+ EUR 30
|+6%
|Hindistan
|INR 43,900
|INR 50,000
|+ INR 6,100
|+14%
|Çin
|CNY 3,500
|CNY 3,500
|–
|–
iPhone 14 serisi hakkında daha fazla bilgi için sizi ilgili tüm haberlere götürecek olan özet makaleye göz atın. Ayrıca Apple’ın bazı bölgelerde eski modelleri (iPhone 13, 13 mini ve iPhone 12) indirim yaptığını unutmayın (ancak diğerlerinde, özellikle fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalanlarda değil).