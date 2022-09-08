iPhone 14 ve 14 Pro, ABD dışında fiyat artışları yaşıyor, iPhone SE (2022) bile daha pahalı

Dün Apple iPhone 14 serisini tanıttı ve canlı yayın sırasında geçen yılki eşdeğer telefonlarla aynı fiyatları sundu. Bu açıklamaya eklememiz gereken iki yıldız işareti var. İlk olarak, önde gelen Apple serisinin en ucuz üyesi olan iPhone mini gitti. Ayrıca iPhone 14 Plus‘ın bir öncülü yok.

İkincisi ve daha da önemlisi, bu ifade ABD fiyatları için geçerlidir. Ve Kanada ve Çin fiyatları da. Ancak başka yerlerde maliyet arttı – birkaç ülkedeki çevrimiçi Apple mağazalarına baktıktan sonra, yaklaşık %25’lik bir artışa kadar değişen farklılıklar bulduk.

Şimdi SE’nin yanı sıra en ucuz yeni iPhone olarak duran iPhone 14 ile başlayalım (ve birazdan SE hakkında da konuşacağız).



iPhone 13 iPhone 14 Fark Fark (%) US USD 800 USD 800 – – Kanada CAD 1,100 CAD 1,100 – – UK GBP 780 GBP 850 + GBP 70 +9% İrlanda EUR 930 EUR 1,030 + EUR 100 +11% Avustralya AUD 1,350 AUD 1,400 + AUD 50 +4% Almanya EUR 900 EUR 1,000 + EUR 100 +11% Fransa EUR 910 EUR 1,020 + EUR 110 +12% Italya EUR 940 EUR 1,030 + EUR 90 +10% Polanya PLN 4,200 PLN 5,200 + PLN 1,000 +24% Hindistan INR 80,000 INR 80,000 ➖ – Malezya MYR 3,900 MYR 4,200 + MYR 300 +8% Tayland THB 30,000 THB 33,000 + THB 3,000 +10% Çin CNY 6,000 CNY 6,000 ➖ –

Sırada, iPhone 14 Pro ve 13 Pro fiyatları arasındaki fark, iPhone 14‘ün eski Apple A15 yonga setini kullanması, hala bir HRR ekranı veya Her Zaman Açık olmaması, hala telefoto olmaması ve yeni 48MP ana kamerayı almaması nedeniyle görülmeye değer.



iPhone 13 Pro iPhone 14 Pro Fark Fark (%) US USD 1,000 USD 1,000 – – Kanada CAD 1,400 CAD 1,400 – – UK GBP 950 GBP 1,100 + GBP 150 +16% Irlanda EUR 1,180 EUR 1,340 + EUR 160 +14% Avustralya AUD 1,700 AUD 1,750 + AUD 50 +3% Almanya EUR 1,150 EUR 1,300 + EUR 150 +13% Fransa EUR 1,160 EUR 1,330 + EUR 170 +15% Italya EUR 1,190 EUR 1,340 + EUR 150 +13% Polanya PLN 5,200 PLN 6,500 + PLN 1,300 +25% Hindistan INR 120,000 INR 130,000 + INR 10,000 +8% Malezya MYR 4,900 MYR 5,300 + MYR 400 +8% Tayland THB 39,000 THB 42,000 + THB 3,000 +8% Çin CNY 8,000 CNY 8,000 – –

iPhone 14 Pro Max, en iyinin en iyisi ve Max ismine layık tek telefon. Ve bunun gibi fiyatlarla daha iyi olur – katlanabilir telefonların o kadar pahalı görünmemesine neden oluyor. Hele ki bu tablolardaki fiyatların 128GB baz modeller için olduğunu düşündüğünüzde.

Evet, dört iPhone 14 modelinin tümü hala 128 GB’den başlıyor. 256 GB depolama alanı istiyorsanız Almanya’da bir iPhone 14 Pro veya Pro Max 130 € daha pahalıya mal olacak.



iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro Max Fark Fark (%) US USD 1,100 USD 1,100 – Kanada CAD 1,550 CAD 1,550 – UK GBP 1,050 GBP 1,200 + GBP 150 +14% Irlanda EUR 1,280 EUR 1,490 + EUR 210 +16% Avustralya AUD 1,850 AUD 1,900 + AUD 50 +3% Almanya EUR 1,250 EUR 1,450 + EUR 200 +16% Fransa EUR 1,260 EUR 1,480 + EUR 220 +17% Italya EUR 1,290 EUR 1,490 + EUR 200 +16% Polanya PLN 5,700 PLN 7,200 + PLN 1,500 +26% Hindistan INR 130,000 INR 140,000 + INR 10,000 +8% Malezya MYR 5,300 MYR 5,800 + MYR 500 +9% Tayland THB 43,000 THB 45,000 + THB 2,000 +5% Çin CNY 9,000 CNY 9,000 – –

iPhone SE (2022), 2022’nin en ucuz iPhone’udur, ancak piyasaya sürüldüğü kadar ucuz olmadığı dikkatimizden kaçmadı. Bir bakalım:



iPhone SE (2022) iPhone SE (2022) Fark Fark (%) US USD 430 USD 430 – – Kanada CAD 580 CAD 580 – – UK GBP 420 GBP 450 + GBP 30 +7% Avustralya AUD 720 AUD 720 – – Almanya EUR 520 EUR 550 + EUR 30 +6% Fransa EUR 530 EUR 560 + EUR 30 +6% Italya EUR 530 EUR 560 + EUR 30 +6% Hindistan INR 43,900 INR 50,000 + INR 6,100 +14% Çin CNY 3,500 CNY 3,500 – –

iPhone 14 serisi hakkında daha fazla bilgi için sizi ilgili tüm haberlere götürecek olan özet makaleye göz atın. Ayrıca Apple’ın bazı bölgelerde eski modelleri (iPhone 13, 13 mini ve iPhone 12) indirim yaptığını unutmayın (ancak diğerlerinde, özellikle fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalanlarda değil).