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iPhone 14 ve 14 Pro, ABD dışında fiyat artışları yaşıyor, iPhone SE (2022) bile daha pahalı

Apple'ın yeni iPhone fiyatları neredeyse tüm ülkelerde zamlandı. İşte yeni fiyatlar.

Ahmet Ekinler

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Apple iPhone Fiyatlari

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Dün Apple iPhone 14 serisini tanıttı ve canlı yayın sırasında geçen yılki eşdeğer telefonlarla aynı fiyatları sundu. Bu açıklamaya eklememiz gereken iki yıldız işareti var. İlk olarak, önde gelen Apple serisinin en ucuz üyesi olan iPhone mini gitti. Ayrıca iPhone 14 Plus‘ın bir öncülü yok.

İkincisi ve daha da önemlisi, bu ifade ABD fiyatları için geçerlidir. Ve Kanada ve Çin fiyatları da. Ancak başka yerlerde maliyet arttı – birkaç ülkedeki çevrimiçi Apple mağazalarına baktıktan sonra, yaklaşık %25’lik bir artışa kadar değişen farklılıklar bulduk.

Şimdi SE’nin yanı sıra en ucuz yeni iPhone olarak duran iPhone 14 ile başlayalım (ve birazdan SE hakkında da konuşacağız).


iPhone 13iPhone 14FarkFark (%)
USUSD 800USD 800
KanadaCAD 1,100CAD 1,100
UKGBP 780GBP 850+ GBP 70+9%
İrlandaEUR 930EUR 1,030+ EUR 100+11%
AvustralyaAUD 1,350AUD 1,400+ AUD 50+4%
AlmanyaEUR 900EUR 1,000+ EUR 100+11%
FransaEUR 910EUR 1,020+ EUR 110+12%
ItalyaEUR 940EUR 1,030+ EUR 90+10%
PolanyaPLN 4,200PLN 5,200+ PLN 1,000+24%
HindistanINR 80,000INR 80,000
MalezyaMYR 3,900MYR 4,200+ MYR 300+8%
TaylandTHB 30,000THB 33,000+ THB 3,000+10%
ÇinCNY 6,000CNY 6,000

Sırada, iPhone 14 Pro ve 13 Pro fiyatları arasındaki fark, iPhone 14‘ün eski Apple A15 yonga setini kullanması, hala bir HRR ekranı veya Her Zaman Açık olmaması, hala telefoto olmaması ve yeni 48MP ana kamerayı almaması nedeniyle görülmeye değer.


iPhone 13 ProiPhone 14 ProFarkFark (%)
USUSD 1,000USD 1,000
KanadaCAD 1,400CAD 1,400
UKGBP 950GBP 1,100+ GBP 150+16%
IrlandaEUR 1,180EUR 1,340+ EUR 160+14%
AvustralyaAUD 1,700AUD 1,750+ AUD 50+3%
AlmanyaEUR 1,150EUR 1,300+ EUR 150+13%
FransaEUR 1,160EUR 1,330+ EUR 170+15%
ItalyaEUR 1,190EUR 1,340+ EUR 150+13%
PolanyaPLN 5,200PLN 6,500+ PLN 1,300+25%
HindistanINR 120,000INR 130,000+ INR 10,000+8%
MalezyaMYR 4,900MYR 5,300+ MYR 400+8%
TaylandTHB 39,000THB 42,000+ THB 3,000+8%
ÇinCNY 8,000CNY 8,000

iPhone 14 Pro Max, en iyinin en iyisi ve Max ismine layık tek telefon. Ve bunun gibi fiyatlarla daha iyi olur – katlanabilir telefonların o kadar pahalı görünmemesine neden oluyor. Hele ki bu tablolardaki fiyatların 128GB baz modeller için olduğunu düşündüğünüzde.

Evet, dört iPhone 14 modelinin tümü hala 128 GB’den başlıyor. 256 GB depolama alanı istiyorsanız Almanya’da bir iPhone 14 Pro veya Pro Max 130 € daha pahalıya mal olacak.


iPhone 13 Pro MaxiPhone 14 Pro MaxFarkFark (%)
USUSD 1,100USD 1,100
KanadaCAD 1,550CAD 1,550
UKGBP 1,050GBP 1,200+ GBP 150+14%
IrlandaEUR 1,280EUR 1,490+ EUR 210+16%
AvustralyaAUD 1,850AUD 1,900+ AUD 50+3%
AlmanyaEUR 1,250EUR 1,450+ EUR 200+16%
FransaEUR 1,260EUR 1,480+ EUR 220+17%
ItalyaEUR 1,290EUR 1,490+ EUR 200+16%
PolanyaPLN 5,700PLN 7,200+ PLN 1,500+26%
HindistanINR 130,000INR 140,000+ INR 10,000+8%
MalezyaMYR 5,300MYR 5,800+ MYR 500+9%
TaylandTHB 43,000THB 45,000+ THB 2,000+5%
ÇinCNY 9,000CNY 9,000

iPhone SE (2022), 2022’nin en ucuz iPhone’udur, ancak piyasaya sürüldüğü kadar ucuz olmadığı dikkatimizden kaçmadı. Bir bakalım:


iPhone SE (2022)iPhone SE (2022)FarkFark (%)
USUSD 430USD 430
KanadaCAD 580CAD 580
UKGBP 420GBP 450+ GBP 30+7%
AvustralyaAUD 720AUD 720
AlmanyaEUR 520EUR 550+ EUR 30+6%
FransaEUR 530EUR 560+ EUR 30+6%
ItalyaEUR 530EUR 560+ EUR 30+6%
HindistanINR 43,900INR 50,000+ INR 6,100+14%
ÇinCNY 3,500CNY 3,500

iPhone 14 serisi hakkında daha fazla bilgi için sizi ilgili tüm haberlere götürecek olan özet makaleye göz atın. Ayrıca Apple’ın bazı bölgelerde eski modelleri (iPhone 13, 13 mini ve iPhone 12) indirim yaptığını unutmayın (ancak diğerlerinde, özellikle fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalanlarda değil).

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KaynakGsmarena

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