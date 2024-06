iPhone 16 Modelinin Ekran Boyutları Belli Oldu!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarının başında gelen Apple’dan bir dizi sızıntı haberi yayınlandı. Yapılan haberlere göre iPhone 16 serinin ekran boyutları belli oldu. Serinin göz bebeği 16 Pro Max devasa bir ekranla gelecek.

Apple, iPhone 16 serisinde bir dizi büyük değişikliğe gidiyor. Özellikle yapılan haberlere bakılırsa şirket ekranlarda büyük değişiklikler peşinde. Tanıtılmasına kısa bir zaman kalırken, iPhone 16 serisi hakkında sürekli sızıntı haberleri paylaşılıyor. Son zamanlarda yapılan haberler ise bizlere ekran boyutu hakkında ipucu veriyor.

iPhone 16 serisinin diğer ekran boyutları ise şu şekilde olacak. iPhone 16 Pro Max 6,9 inçlik bir ekranla geliyor. iPhone 16 Pro 6,3 inçlik bir ekranla karşımıza çıkacak. iPhone 16 Plus ise 6,7 inçlik ekran boyutunu koruyacak, iPhone 16 ise 6,1 inçlik ekranıyla sabit kalacak. Yeni iPhone 16 telefonların cihaz boyutları da ortaya çıktı. iPhone 16, 147,63 x 71,62 x 7,8 mm boyutlarında olacak ve bu boyutlar iPhone 15 ile tamamen aynı olacak. iPhone 16 Plus ise 160,88 x 77,75 x 7,8 mm boyutlarında olacak ve yine iPhone 15 Plus ile aynı boyutları koruyacak.

Genel olarak baktığımız zaman iPhone 16 serisi, iPhone 15 serisinden daha büyük boyuta sahip olacak. Özellikle iPhone 16 Pro Max, hem boyutu ile hem de özellikleri ile yılın en çok konuşulacak telefonu olacağa benziyor.

