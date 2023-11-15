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iPhone 16 Pro ve Ultra Modellerinin Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı!

Apple, şimdiden önümüzdeki sene tanıtmaya planladığı iPhone 16 için çalışmalara başladı. Çok merak edilen iPhone 16 Pro ve Ultra modelleri için bir dizi yeni özellik belli oldu.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en büyük teknoloji markalarının başında gelen Apple’ın, önümüzdeki yıl tanıtmaya planladığı iPhone 16 serisi için bir dizi özellik ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Eylül ayında lansman yapan ve iPhone 15 serisini teknoloji dünyası ile buluşturan Apple, şimdiden önümüzdeki sene tanıtmaya planladığı iPhone 16 için çalışmalara başladı. Çok merak edilen iPhone 16 Pro ve Ultra modelleri için bir dizi yeni özellik belli oldu.

iPhone 16 serisinin en çok merak edilen modelleri olacak olan Ultra ve Pro, her zaman olduğu Plus ve normal sürümden daha fazla özellikle beraber gelecek. Teknoloji dünyasında yapılan haberlere göre, iPhone 16 Pro ve Ultra, sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç boyutunda ekranla gelecek. Bu ekran, MLA teknolojisi ile desteklenen bir OLED olacak. MLA teknolojisi, üçüncü nesil OLED teknolojisidir. Şu an hali hazırdaki birçok OLED ekrandan daha verimli bir ekrana sahip olacak.

iphone 16 ultra

15 serisi ile beraber hayatımıza giren Haptic buton, iPhone 16 serisinde de karşımıza çıkacak. Ayrıca Capture Buton adında bir buton daha tasarıma eklenecek ancak şu an için bu butonun ne işe yaradığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Pro ve Ultra modelleri, Apple 18 Pro işlemciden yararlanacak. Bu da birçok kullanıcının iPhone 15 üzerinde şikayet ettiği konuya nokta koyacak. Şu an için teknoloji dünyasında bu bilgiler paylaşıldı ancak ilerleyen dönemde çok daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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