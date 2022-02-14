iPhone, Parmak İzi Okuyucudan Vazgeçiyor!

Apple, parmak izi okuyucu sensörünü amiral gemisi iPhone modellerinde bir daha kullanmayacak. iOS 15.4 güncellemesi ile beraber bu özelliğe elveda diyeceğiz.

Günümüzün en ünlü teknoloji firmalarının başında olan Apple, iOS 15.4 sürümünü birkaç hafta içerisinde kullanıcılarına sunacak. Gelecek olan yeni güncelleme ile beraber yıllardır kullanımı devam eden Touch ID artık tarihe kavuşacak.

Touch ID özelliği ilk olarak iPhone 5s ile kullanıcılarla tanıştı. Touch ID özelliği hem kolay hem de güvenli bir şekilde kullanım deneyimi sunuyordu. Apple’ın son yıllardaki Face ID özelliği ile beraber parmak izi okuyucunun şanı yok olmuştu. Özellikle Apple yüz yanıma özelliği ile beraber birçok firmanın önünde yer aldı. Bundan sonra da Apple, Face ID özelliğine yoğunlaşmayı planlıyor.

Apple yıllar içinde parmak izi okuyucunun özellikleri geliştirdi. Ancak bütün kullanıcılar daha güvenilir ve daha kolay yol olan Face ID özelliğini kullanmak istiyor. Apple bunun için iOS 15.4 sürümünde birkaç düzenleme getirdi. Gelecek olan değişiklerle beraber Apple Watch veya başka bir cihaza ihtiyaç duymadan iPhone kilidini yüzünüzde maske varken açmanız mümkün hale gelecek. Böylece iPhone amiral gemilerinde parmak izi okuyucuya elveda diyeceğiz.

Apple’ın yeni geliştirdiği TrueDepth sistemi ile beraber göz çevresindeki kişiye özel özellikleri tanımaya çalışacak. Apple aldığı radikal kararlarla teknoloji dünyasının zirvesinde yer almaya devam ediyor. Gelecek olan iOS 15.4 sürümü ile birçok yeni özellik daha kullanıcılarla bulaşacak.

Apple, iPhone SE 3 Modelinin Üretimine Başlıyor!