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iPhone üst üste en çok satan telefon oldu

Apple, iPhone serisiyle yine zirveden uçuyor. Cupertino merkezli şirket Çin'de ve dünya çapında çok satmaya devam ediyor...

Ayşen Sıla

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Apple iPhone üst üste ikinci ay en çok satan akıllı telefon olmayı başardı. Counterpoint Research’e göre, iPhone %23,6’lık bir paya sahip oldu. Vivo, Apple’dan sonra %17,8’lik payla ikinci üretici oldu.

Counterpoint, Apple’ın zirveye yükselmesinin gelişmiş fotoğrafçılık özellikleri; daha uzun pil ömrü ve daha fazla özelliği iPhone 12 serisiyle; neredeyse aynı fiyata sunan iPhone 13 serisinin; popülaritesinden kaynaklandığını söylüyor.

Counterpoint’in raporuna atıfta bulunan Wall Street Journal; Apple’ın Ekim’den Kasım’a kadar Çin’deki aylık satış kazancının %15,5 olduğunu belirtiyor. Ancak araştırma firması, Apple’ın bu güçlü performansının yakında sona ereceğini düşünüyor.

iPhone siparişlerinin teslimat süreleri daralıyor. Kasım ayındaki 20 günlük bekleme süresinden sonra, sipariş ettiğiniz iPhone 13 Pro modeli artık bir haftadan daha kısa sürede elinize ulaşacak. Bu yıl gelecek olan iPhone 14 serisini de iple çekiyoruz.

Bkz: iPhone 14 Pro Daha Fazla RAM ile Gelebilir

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