iQOO Neo 6, Turuncu, Mavi ve Siyah Renklerde Gelecek

Vivo’nun hazırladığı birçok telefondan biri olan iQOO Neo 6, haberlerin konusu olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşan telefonun üç renginden ikisini gösteren ve muhtemelen piyasaya çıkış tarihiyle ilgili bir ipucu veren bir görüntü ortaya çıktı.

iQOO Neo 6 Mavi, Turuncu ve Siyah renklerde satışa çıkacak. Resimlerden biri, Vivo’nun 13 Nisan’da duyuracağını gösteriyor. Arka tasarımı, kare bir kamera muhafazasını ortaya koyuyor.

iQOO Neo6’nın 6.78 inç 120Hz AMOLED ekrana; Snapdragon 8 Gen 1‘e, 80W şarjlı 4.700mAh pile sahip olduğu ortaya çıktı. Telefon 50 MP ana kamera; 12 MP 2x yakınlaştırma ve 13 MP ultra geniş açılı kamera ile gelecek.

Geekbench sonuçlarına göre cihaz 1072 tek çekirdek puanı ve 3450 çok çekirdek puanı alıyor. Bu puanlar, cihaza güç sağlayan Qualcomm Snapdragon 888 işlemci sayesinde diyebiliriz. Sekiz çekirdekli bir işlemci olduğundan, harika bir performans sergiliyor.

Ayrıca bkz: iQOO Neo 6 SE, Snapdragon 778G Plus İşlemciyle Geliyor