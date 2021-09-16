iQOO Z5’in Ekran Özellikleri Açıklandı!

23 Eylül’de Vivo’nun alt markası iQOO, iQOO Z5 serisini tanıtacak. Dün Çinli marka, telefonun Snapdragon 778G yonga seti, LPPDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama tarafından destekleneceğini doğruladı. Bugün, iQOO Z5’in bazı özellikleri paylaşıldı.

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Şirket, iQOO Z5’in ekranının 120 Hz’lik yüksek yenileme hızını destekleyeceğini açıkladı. Ayrıca 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, DCI-P3 renk gamı ​​ve HDR10 sunacak. Şirket ayrıca Z5’in ön tasarımından da bahsetti. Telefonda yerleştirilmiş zımba deliği ve ince çerçeveler bulunuyor.

Ancak alt çerçevesi biraz kalın olacak. TUV Rheinland sertifikası, ekranın yaydığı zararlı mavi ışığın azaltılmasına yardımcı olacak. LCD veya OLED ekrana sahip olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

Olağanüstü bir görsel deneyim sunmanın yanı sıra Z5, Hi-Res Audio ve Hi-Res Audio Wireless için destek taşıyan çift stereo hoparlörlerle donatılacağı için sürükleyici bir ses deneyimi de sunacak.

Raporlar, iQOO Z5’in 16 megapiksel ön kameraya sahip olacağını ve arkadaki üçlü kamera ünitesinin 64 megapiksel kamera tarafından destekleneceğini ortaya koydu. Yanda bir parmak izi sensörü de bulunuyor.