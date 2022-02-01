Ana SayfaAndroid Haberleriİşte ColorOS 12 Beta Güncellemesi Alacak Oppo Telefonlar

İşte ColorOS 12 Beta Güncellemesi Alacak Oppo Telefonlar

Ne yazık ki, 2022'nin ikinci ayında tek bir telefon kararlı bir sürüm almayacak. Programa göre, toplam 6 telefon beta sürümlere sahip olacak. İşte o telefonların listesi..

Ayşen Sıla

-

0

Oppo, bu ay Android 12 tabanlı ColorOS 12‘ye erişecek akıllı telefonların listesini resmen açıkladı. Ne yazık ki, 2022’nin ikinci ayında tek bir telefon kararlı bir sürüm almayacak. Programa göre, toplam 6 telefon beta sürümlere sahip olacak.

Bkz: ColorOS 12 Güncellemesi Alacak Telefonların Listesi

ColorOS 12 Beta Güncelleme Planı Şubat 2022

• 22 Şubat’tan itibaren

Oppo Reno5 F

Oppo Reno4 F

Oppo F19 Pro

Oppo F17 Pro

• 28 Şubat’tan itibaren

Oppo Reno4 Pro

Oppo Reno4

Oppo düzenli olarak beta/kararlı sürümler için zaman çizelgeleri sağlamasıyla bilinmesine rağmen; çoğunlukla programı iyi bir şekilde takip etmez. Şirket genellikle güncellemeyi öngörülen programdan önce göndermeye başlar. Bu yüzden telefonunuzu sık sık kontrol etmeyi unutmayın.

-- Reklam --
Önceki İçerikApple’ın Yeni Bilgisayarları Bu Yaz Satışa Çıkıyor
Sonraki İçerikRealme 9 Pro Plus, Kalp Atış Hızı Sensörüyle Gelecek!

Youtube kanalımıza abone ol! Mi Band 6 ya da Steelseries Rival 3 senin olsun.

Abole Ol

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Please enter your name here

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.