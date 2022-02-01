İşte ColorOS 12 Beta Güncellemesi Alacak Oppo Telefonlar

Oppo, bu ay Android 12 tabanlı ColorOS 12‘ye erişecek akıllı telefonların listesini resmen açıkladı. Ne yazık ki, 2022’nin ikinci ayında tek bir telefon kararlı bir sürüm almayacak. Programa göre, toplam 6 telefon beta sürümlere sahip olacak.

Bkz: ColorOS 12 Güncellemesi Alacak Telefonların Listesi

ColorOS 12 Beta Güncelleme Planı Şubat 2022

• 22 Şubat’tan itibaren

• Oppo Reno5 F

• Oppo Reno4 F

• Oppo F19 Pro

• Oppo F17 Pro

• 28 Şubat’tan itibaren

• Oppo Reno4 Pro

• Oppo Reno4

Oppo düzenli olarak beta/kararlı sürümler için zaman çizelgeleri sağlamasıyla bilinmesine rağmen; çoğunlukla programı iyi bir şekilde takip etmez. Şirket genellikle güncellemeyi öngörülen programdan önce göndermeye başlar. Bu yüzden telefonunuzu sık sık kontrol etmeyi unutmayın.