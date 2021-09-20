İşte iQOO Z5’in Kamera Örnekleri

iQOO Z5 bu hafta 23 Eylül Perşembe günü duyurulacak. Çin ve Hindistan gibi ülkelerde birkaç ay önce piyasaya sürülen iQOO Z3 5G‘nin yerini alacak. Bugün şirket, 64 megapiksel üçlü kamera ünitesine sahip olacağını doğruladı. Üstelik şirket, cihazın kamera örneklerini de paylaştı.

iQOO Z5’in yardımcı kameraları hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. iQOO Z3 5G’de sunulan 64 megapiksel (ana) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) üçlü kamerasını devralıp devralmayacağı henüz bilinmiyor. iQOO Z5’in kamera örnekleri, her türlü aydınlatma koşulunda çekim yapmanın iyi olacağını gösteriyor.

Telefon, Snapdragon 778G yonga seti, LPPDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama tarafından desteklenecek. Şirket, iQOO Z5’in ekranının 120 Hz’lik yüksek yenileme hızını destekleyeceğini de açıkladı. Ayrıca 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, DCI-P3 renk gamı ​​ve HDR10 sunacak. Şirket ayrıca Z5’in ön tasarımından da bahsetti. Telefonda yerleştirilmiş zımba deliği ve ince çerçeveler bulunuyor.

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Ancak alt çerçevesi biraz kalın olacak. TUV Rheinland sertifikası, ekranın yaydığı zararlı mavi ışığın azaltılmasına yardımcı olacak. LCD veya OLED ekrana sahip olup olmadığı henüz doğrulanmadı. Olağanüstü bir görsel deneyim sunmanın yanı sıra Z5, Hi-Res Audio ve Hi-Res Audio Wireless için destek taşıyan çift stereo hoparlörlerle donatılacağı için sürükleyici bir ses deneyimi de sunacak.

Raporlar, iQOO Z5’in 16 megapiksel ön kameraya sahip olacağını ve arkadaki üçlü kamera ünitesinin 64 megapiksel kamera tarafından destekleneceğini ortaya koydu. Yanda bir parmak izi sensörü de bulunuyor.

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