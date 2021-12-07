İşte MIUI 13 İle Gelecek Tüm Yenilikler…

Xiaomi, MIUI haftalık beta yapılarında değişiklikler getirmesiyle meşhurdur. MIUI 13 duyurusu öncesinde, beta kanalı bir tasarım revizyonu ve yeni özelliklerle dikkat çekti. Xiaomi, MIUI Beta 21.12.4 yapısında birkaç şeyi kaldırdı, birkaç yeni özellik ekledi ve mevcut bir özellikte değişiklikler yaptı. Gelin son MIUI Beta 21.12.4 sürümündeki değişikliklere bir göz atalım.

Süper Duvar Kağıdına Elveda!

Her şeyden önce, en son MIUI Beta sürümü artık ekranı zamanında kontrol etme seçeneğine (SOT) sahip değil. Çünkü Google, Android 12 ile bu özelliği kaldırdı.

Şu an itibariyle, bu değişiklik yalnızca Android 12 tabanlı MIUI derlemelerini çalıştıran cihazlar için geçerli. Kullanıcılar, SOT bilgilerini kontrol etmek için seçtikleri herhangi bir üçüncü taraf uygulamasını kullanmak zorunda kalacak.

İlginç bir şekilde Xiaomi, Ocak ayında eklenen Hava Süper Duvar Kağıdını da kaldırdı. MIUI Weather uygulamasının V3.0.1.0 sürümünü yüklediğinizde bile kayboluyor.

Dosya Yöneticisinde Belge Filigranı ve Mi Drive

MIUI kamera uygulaması, belgeleri tararken bir filigran seçeneğine sahip oldu. Kullanıcılar bu özelliği kullanarak önemli belgelerini yetkisiz kopyalamaya karşı koruyabilecek.

Ayrıca, kullanıcılar artık MIUI dosya yöneticisi uygulamasındaki Xiaomi Cloud’dan dosyalarına doğrudan erişebilecek. Bu, uygulamadaki yeni bir MiDrive kısayolu sayesinde gerçekleşiyor.

Düşük Pil Seviyesi Uyarısı

Son olarak Xiaomi, MIUI’de düşük pil seviyesi uyarısını %30’dan %15’e düşürdü. Önceden, bir sistemi kurmak için en az %30 pil gerekirdi. Ama şimdi, yeni değişiklikle sadece %15 yeterli.

Xiaomi’nin önümüzdeki haftalarda MIUI 13 resmi sürümünden önce daha da fazla değişiklik sunmasını bekliyoruz.

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