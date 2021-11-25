MIUI 13, 16 Aralık’ta Çıkacak!

MIUI 13 geliştirme aşaması şu anda tüm hızıyla devam ediyor ve bir dizi son üst düzey model, kararlı beta kanalında dahili yapılar aldı. Samsung, Oppo ve OnePlus gibi diğer şirketler; Android 12 için yazılım dış görünümlerini açıklamış olsa da, Xiaomi oldukça geç kaldı. Fakat yeni bilgilere göre, MIUI 13 Aralık ayında çıkacak.

Yeni bilgilere göre MIUI 13, 16 Aralık’ta piyasaya çıkacak. Etkinliğin oldukça büyük olacağı söyleniyor ve ayrıca; bir sonraki amiral gemisi Xiaomi 12 telefonunu da bu etkinlikte satışa çıkacak. Ancak bu etkinlik 4 saat sürecek, dolayısıyla çok daha fazla ürün görebiliriz.

MIUI 13’e gelen Android dış görünümü, MIUI 12.5’e göre büyük bir yükseltme olacak. Şu anda en az 9 cihazın, yani Mi 11 serisinin tamamı, Mi 11 Lite 5G, Mi 10S, MIX 4 ve Redmi K40/K40 Pro/K40 Pro+ olmak üzere dahili test yapılarını aldığını biliyoruz.

MIUI 13 alması beklenen cihazlar

Bu cihazlar büyük olasılıkla Android 12 tabanlı MIUI 13 kararlı sürümünü alacak, ancak diğer bazı cihazlar Android 11 tabanlı MIUI 13‘e de sahip olacak. Yeni özellikleri henüz bilmiyoruz ama detayları aktarmaya devam edeceğiz.

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