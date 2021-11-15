MIUI 13 Geliyor – Redmi Genel Müdürü Açıkladı!

MIUI 12 duyurusunun üzerinden bir buçuk yıldan fazla zaman geçti. Ancak Xiaomi, MIUI 13‘ü henüz tanıtmış değil. Bunun yerine şirket, geçtiğimiz günlerde MIUI 12.5 Enhanced Edition‘ı piyasaya sürdü. MIUI 13‘ün 2021 bitiminden önce piyasada yer alacaktı. Şimdi ise yetkililer, MIUI 13 hakkında birkaç bilgi veriyor.

MIUI 13 Yolda!

Birkaç gün önce Xiaomi, üçüncü grup cihazlar için MIUI 12.5 Enhanced Edition güncelleme planını açıkladı. Bu gönderiyi paylaşan Redmi genel müdürü Lu Weibing, MIUI 13’ün de yakında geleceğini söyledi.

Bu, MIUI’nin bir sonraki güncellemesinin Aralık ayında; Xiaomi 12 serisi lansman etkinliğinde resmileşebileceğini gösteriyor. Hatırlamıyorsanız Xiaomi, geçen yıl Aralık ayının sonunda Mi 11 lansman konferansında MIUI 12.5‘i tanıtmıştı. Dolayısıyla bu sefer de benzer bir şey olabilir.

MIUI 13’ün, Xiaomi’nin mobil işletim sisteminin önceki nesillerine göre iyileştirmeler getirdiği söyleniyor. MIUI Pioneer Group‘un kullanıcıların karşılaştığı sorunların giderilmesinde önemli bir rol oynayacağını varsayabiliriz.

Ayrıca bkz: Redmi Note Serisine, MIUI 12.5 Enhanced Edition Güncellemesi Geliyor!