İşte Oppo Find X4’ün Şık Tasarımı!

Oppo Inno Day 2021 sırasında şirket, üzerinde çalıştığı bir dizi yeni teknolojiyi halka sundu. Tanıtılan ürünlere ilk ticari katlanır akıllı telefonu Find N, Air Glass ve hatta ilk NPU görüntüleme çipi de dahil oldu. Şimdi yeni bir patent, şirketin ilginç bir tasarıma sahip; yeni bir fütüristik cihazını gözler önüne seriyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi; bu hafta başlarında yayınlanan ve aynı zamanda WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) veri tabanında da tespit edilen; CNIPA’ya (Çin Ulusal Uluslararası Mülkiyet İdaresi) bir patent başvurusunda bulundu.

Bu patent, telefon için bir açıklama ve düzinelerce tasarım çizimi ile geldi. Bu görüntülere baktığımızda, akıllı telefonun oldukça benzersiz bir tasarıma sahip olduğunu; ve muhtemelen yakında çıkacak bir Find X4 serisi modeli olabileceğini görebiliyoruz.

Önde bir ana ekran ve arkada daha küçük bir ikinci panel ile çift ekrana sahip. Bu daha küçük ekran kare bir tasarıma sahip; ve yine kare bir şekle sahip olan arka dörtlü kamera modülünün yanında yer alıyor. Öte yandan, dört kenarı da kavisli bir panel sunduğu için ön ekran da dikkat çekici.

Ön ekranın bir diğer dikkat çekici yönü, ekran altı kamerasının dahil edilmesi diyebiliriz. Yani Oppo, Find X4 serisi ile en yeni ekran altı kamera teknolojisini piyasaya sürebilir. Ekranın dört tarafı da yuvarlatıldığında, kenarlar oldukça ince bir çerçeveye sahip olacak ve bu da normal ses düğmelerine ve güç düğmesine de ev sahipliği yapacak.

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