İşte Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4’ün Resmi Görüntüleri

Samsung’un Ağustos ayındaki Galaxy Unpacked etkinliği yaklaştıkça daha fazla ayrıntı gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Daha önce sadece görseller görmüş olmamıza rağmen, bugün Samsung Galaxy Z tam olarak piyasaya çıkacağına işaret ediyor.

Galaxy Z Fold 4, görüntülerde üç renkte karşımıza çıkıyor: siyah, altın ve mavi. Mevcut dört renginde (siyah, pembe altın, açık mavi ve moru) Galaxy Z Flip 4‘e de daha hoş bir estetik göze çarpıyor. Samsung, daha önce yeni bir Galaxy S22 renk şemasını piyasaya sürdüğünde Bora Moru rengini de tanıtmıştı. Ek olarak, rengin yeni telefonlarda da bulunacağı göze çarpıyor.

Galaxy Z Fold 4, Qualcomm’un TSMC’nin önde gelen 4nm düğümü üzerine inşa edilen ve Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden %30’a kadar daha fazla pil ömrü sunan en yeni Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisiyle desteklenecek. İşlemci 256GB ve 512GB depolama kapasitelerine sahip olacak ve 12GB veya 16GB RAM ile gelecek.

50 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş birim ve 3x zoomlu 12 megapiksel telefoto lens akıllı telefonun kamerasında yer alıyor. Dış ekrandaki ön kamera 10 megapiksel, iç ekrandaki kamera ise 16 megapiksel ekran altı kamera olacak. Bunun dışında cihazın 25W hızlı şarjlı 4.400mAh pile sahip olduğu ve Android 12 tabanlı One UI çalıştıracağı söyleniyor.