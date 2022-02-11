İşte Samsung Galaxy Z Fold 4’ün Tasarımı!

Huawei ve Oppo gibi şirketlerle birlikte katlanır akıllı telefon sektöründeki rekabet kesinlikle kızışıyor. Oppo Find N gibi daha modern tasarımlar sunan ve aynı zamanda kırışıklık sorununu bir dereceye kadar çözen; telefonlar sayesinde Samsung artık bu sektördeki tek şirket değil. Ancak Koreli şirket Galaxy Z Fold 3‘ün bir üst modeli üzerinde çalışıyor.

Birkaç önde gelen akıllı telefon konsepti yaratıcısı; Samsung Galaxy Z Fold 4‘ün nasıl görünebileceği konusunda bize bir fikir verdi. Bu arada telefon, büyük ölçüde Galaxy S22 Ultra’dan ilham alıyor.

S22 Ultra, Samsung’un en yeni ‘süper telefonu’ ve kesinlikle üst düzey özelliklere sahip. Bu nedenle, Z Fold 4’ün ona benzemesini anlayışla karşılıyoruz. Z Fold 4 konsept tasarımı, dikdörtgen bir iç ekran ve dar bir harici ekran ile karşımıza çıkıyor.

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Ancak kamera modülü tamamen farklı. Galaxy Z Fold 3, üç kamera ve bir flaş barındıran tek bir kamera muhafazasına sahipti, ancak Z Fold 4, S22 Ultra ile neredeyse aynı görünen bir kamera sistemini gösteriyor.

Tasarım, siyah, beyaz ve lavanta olmak üzere üç renk seçeneğini gözler önüne seriyor. Bu telefonun ne zaman çıkacağını henüz bilmiyoruz. Muhtemelen yılın son zamanlarında satışa çıktığını göreceğiz.