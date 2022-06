İzlenmesi Gereken Disney Plus İçerikleri!

Günümüzün en aktif kullanılan platformlarından biri olan Disney Plus günden güne kullanıcı sayısı artmakta. Geçtiğimiz aylarda Disney Plus, 43 ülke ve 11 yeni bölgenin lansman tarihlerini açıklamıştı. Disney Plus 14 Haziran tarihinde yayın hayatına giriş yaptı. Disney Plus zaten içerikleri oldukça geniş bir kitleye hitap etmekte. Disney yaptığı açıklamada disney dizilerinin de yer alacağı açıkladı. Kullanıcılar Disney Plus Türkiye içeriklerini oldukça merak etmektedirler.

Bugün ki konumuza gelecek olursak hayatımıza hızlı bir şekilde giren Disney Plus içeriklerinden sizlere bir derleme hazırladık keyifli izlemeler.

Kaçış

Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor.

The Simpsons

Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie’den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin satirik bir parodisidir. Şov, Springfield adlı kurgusal bir şehirde geçmekte ve Amerikan kültürünü, toplumunu, televizyonunu ve farklı insanlık hâllerini hicvetmektedir.

How I Met Your Mother

Ted Mosby (Josh Radnor), arkadaşları ile kendisine küçük bir dünya yaratmış bir mimardır. En iyi arkadaşı Marshall Eriksen’in (Jason Segel) nişanlısı ve dokuz yıllık sevgilisi Lily Aldrin’e (Alyson Hannigan) evlenme teklif etmesinin ardından yalnız kalacağı korkusu ile kendisine ruh ikizi olan “o” kızı aramaya başlar.

Star Wars: The Clone Wars

Klon Savaşları, Dave Filoni’nin yönettiği ve George Lucas tarafından baş yapımcılığı yapılan bir 2008 animasyon filmidir. Hikaye her birinin Hutt Uzayı ticaret rotalarını kullanmak için Hutt Jabba’dan izin almak için uğraşan Galaktik Cumhuriyet ve Bağımsız Sistemler Konfederasyonu üzerine odaklanmaktadır.

Loki

Avengers: Endgame filminde büyük bir güce sahip Tesseract ile ortadan kaybolmuştu. Loki, kaçışının anahtarı olan Tesseract’ı kullanarak uzay ve zaman arası bir yolculuğa çıkar. Kendini çeşitli tehlikelerin ortasında bulan Loki TVA (Time Variance Authority) tarafından yakalanır.

The Walking Dead

The Walking Dead dizisi zombi salgının başlaması ve devamında sağ kalanların verdikleri mücadeleyi anlatmaktadır. Bu salgın oldukça kolay bulaşmakta ve bu nedenle pek çok kişi zombiye dönüşmektedir. Bu salgın beyinsel bir hastalık olmasından dolayı sadece kafalarından vurularak ölmektedirler.

WandaVision

WandaVision, idealize edilmiş bir banliyöde yaşayan süper kahramanlar Wanda ve Vision’a odaklanıyor. Yorucu bir hayatı arkalarında bırakmak isteyen süper kahramanlar Wanda ve Vision, güçlerini kullanmak zorunda olmadıkları bir hayatı arzular.

Better Nate Than Ever

13 yaşındaki Nate Foster, büyük bir Broadway yıldızı olmayı hayal ediyor. O ve en iyi arkadaşı Litty, “Lilo and Stitch: The Musical” için seçmelere katılmak üzere New York’a cesur bir yolculuk düzenler.

Pinocchio

Pinocchio, yaşayan gerçek bir çocuk olmak isteyen bir kuklayı konu alıyor. 1930’lu yıllarda İtalya’da geçen film, endişe verici bir tarihi ana, faşizmin yükseldiği ve diktatör Benito Mussolini’nin ülkenin kontrolünü iyice eline aldığı döneme odaklanıyor.

Welcome to Earth

Dizi boyunca, Will, sessizce kükreyen volkanlardan, algımızın ötesindeki çöllere ve hayvan sürülerine kadar, gezegendeki en tuhaf, en sıra dışı ve heyecan verici manzaralara yaklaşmak için dünyanın farklı köşelerine seyahat eden National Geographic kaşifleri tarafından yönlendiriliyor.

High School Musical: The Musical 3. Sezon

High School Musical: The Musical, East High’da okuyan ve High School Musical adlı performansı sergilemeye hazırlanan bir grup öğrencinin hikayesini konu ediyor. Belgesel tarzındaki dizi, karakterlerin yalnızca sahnede değil, sahnenin dışındaki yaşantılarına da odaklanıyor.

Cars on the Road

Arabalar üçlemesinin efsanevi karakterleri Şimşek McQueen ve Çekici Mater’ın hikayelerinin anlatılacağı bu dizi, bu yıl serinin hayranları ile buluşuyor.

Intertwined

Allegra, Eleven O’Clock müzikal tiyatro topluluğunun bir parçası olmayı ve yıllar önce büyükannesini kutsayan “Freaky Friday” oyununun yıldızı olmayı hayal eder. Büyükanne Coco, müzikal komedi dünyasında yaşayan bir efsanedir ve Allegra’nın annesi olan kızı Caterina ile karmaşık bir ilişkisi vardır.

Diary of a Wimpy Kid

Greg Heffley, zengin ve ünlü olmak için büyük planları olan hırslı bir çocuktur. Ancak onun öncelikle ortaokulda hayatta kalmayı başarması gerekir. Greg’in yaşadığı zorlukların aksine en yakın arkadaşı Rowley, zorluk çekmeden ve çok çabalamadan her şeyi başarıyor gibi görünmektedir.

Moon Knight

Dissosiyatif kimlik bozukluğu ile mücadele eden eski bir ABD denizcisine bir Mısır ay tanrısı Khonshu’ya ait güçler devredilir. Süper güçlere kavuşan Marc Spector, çok geçmeden bu yeni güçlerin sıkıntılı hayatı için hem bir lütuf hem de bir lanet olabileceğini öğrenir.

