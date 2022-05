Disney Plus’ta Yayınlanacak Dizi ve Filmler

Disney Channel’a veda etmeden önce, ülkemizde yayına hazırlanan Disney Plus, Netflix’e rakip bir platform olacak. Eski içerikler dahil birçok filmi ve diziyi bir araya getirmesi beklenen Disney Plus‘ın, Marvel, DC ve Star Wars gibi yapımları da sunmasını bekliyoruz. Umarız Disney Plus, eski dizilere de yer vererek birçok kişinin gönlünü alır. Bu arada baş rolde Aras Bulut İğnemli’nin olduğu ve Emma Watson’ın da rol almasının beklendiği Atatürk dizisinin de bu platformda yayınlanacağına dair söylentiler yer alıyor. Biz de bu yazımızda Disney Plus’ta kesin olması beklenen dizi ve filmleri derledik.

How I Met Your Mother

Ted Mosby (Josh Radnor), arkadaşları ile kendisine küçük bir dünya yaratmış bir mimardır. En iyi arkadaşı Marshall Eriksen’in (Jason Segel) nişanlısı ve dokuz yıllık sevgilisi Lily Aldrin’e (Alyson Hannigan) evlenme teklif etmesinin ardından yalnız kalacağı korkusu ile kendisine ruh ikizi olan “o” kızı aramaya başlar.

The Simpsons

Dizi, Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie’den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin satirik bir parodisidir. Şov, Springfield adlı kurgusal bir şehirde geçmekte ve Amerikan kültürünü, toplumunu, televizyonunu ve farklı insanlık hâllerini hicvetmektedir.

Eternals

Marvel Studios’tan Eternals insanoğlunun doğuşundan beri Dünya’yı koruyan yıldızların ötesinden bir grup kahramanı konu alıyor. Deviant’lar olarak adlandırılan, uzun süredir görülmeyen canavar yaratıklar gizemli bir şekilde geri dönünce, Eternal’lar bir kez daha insanlığı savunmak için bir araya gelmek zorunda kalır.

The Kardashians

Genellikle düzensiz olan ev halkına ait yaşamlarını kayıt altına aldıran tabloid bir başkahraman olan Kim Kardashian ve onun renkli ve karışık ailesi (üveybabası Bruce Jenner’ı da içeren) gerçek hayatı konu alan televizyon dizisinin temel konusudur.

The Walking Dead

The Walking Dead, aynı adlı çizgi roman serisine dayanmaktadır. Roman, dünya çapında beklenmedik bir biçimde ortaya çıkan esrarengiz bir bulaşıcı beyinsel hastalık sonucu, modern medeniyetin sonunu getiren bir zombi salgınını konu eder.

Cruella

Cruella, yaptığı tasarımlarla adını duyurmaya çalışan, yetenekli bir kız ve genç bir dolandırıcı olan Estella’nın hikayesini konu ediyor. Zeki ve yaratıcı bir kız olan Estella’nın hayatı, onun haylazlık hevesini takdir eden iki hırsızla arkadaş olmasıyla bambaşka bir hal alır.

İnanılmaz Aile

İnanılmaz Aile, 2004 ABD yapımı bilgisayar animasyonu, aksiyon komedi ve süper kahraman filmidir. Film güçlerini gizlemek zorunda kalan bir süper kahramanlar ailesi hakkındadır. Simpsonlar’ın eski yönetmeni ve yönetici danışmanı olan Brad Bird tarafından senaryosu yazılmış ve yönetilmiştir.

The Dropout

Dizi, bir dönem yeni Steve Jobs olarak anılan ve kendi malvarlığıyla milyarder olan kadınlar listesinde ilk sıraya yerleşen Holmes’un büyük yükselişini ve düşüşünü işliyor. Başrolde anakaraktere Kate McKinnon hayat veriyor.

Obi-Wan Kenobi

Disney’in yayınladığı resmî fragmana göre dizide, Kenobi’nin en büyük yenilgisi ile birlikte en iyi arkadaşı Jedi çırağının yozlaşması ve çöküşüyle baş başa kaldığı, Revenge of the Sith sırasında gerçekleşen olayların sonrası ve Anakin Skywalker’ın kötü Sith Lordu Darth Vader’a dönüştüğü anlatılıyor.

Enkanto

Encanto, Kolombiya dağlarında, sihirli bir evde yaşayan, özel güçleri olan bir ailenin hikayesini konu ediyor. Encanto adı verilen sihirli yerde yaşayan Madrigal ailesinde bir kişi hariç her bir çocuk, endisine özgü sihirli bir hediye ile kutsanır. Yalnızca Mirabel’in sihirli güçleri yoktur.

Baymax

Baymax adlı bir robot ve 2 erkek kardeşin hikayesi. San Fransokyo (San Francisco ve Tokyo’nun birleşimi) adlı kurgusal bir metropolde, robot bilimleriyle uğraşan Hiro Hamada adlı genç ve robotu Baymax, bir suçu günyüzüne çıkarmak için çalışmaya başladılar ve acemi suç savaşçılarıyla birlikte bir takım oldular. Suçu çevreleyen gizemi çözmek için Wasabi, Honey Lemon, GoGo Tomago ve Fred bu işe dahil oldu.

The Mandolarian

The Mandalorian dizisinin konusu, Star Wars serisinin VI ve VII filmleri arasındaki 30 yılda yaşananlardır. ”İlk Düzen” ve Snoke hakimiyetindeki diktatörlük gibi bağlamların çatısı altında olaylar işlenir.

Buz Devri: Buck Wild’ın Maceraları

Heyecan arayan sıçan kardeşler Crash ve Eddie kendilerine ait bir yer bulmak için yola çıkar. Ancak onlar kendilerini yerin altındaki devasa bir mağara olan Kayıp Dünya’da kapana kısılmış bir halde bulur. Gelincik Buck Wild tarafından kurtarılan Crash ve Eddie, Kayıp Dünya’yı dinozor egemenliğinden kurtarmak için birlikte harekete geçer.

Loki

Loki, “Avengers: Endgame” filminde büyük bir güce sahip Tesseract ile ortadan kaybolmuştu. Loki, kaçışının anahtarı olan Tesseract’ı kullanarak uzay ve zaman arası bir yolculuğa çıkar. Kendini çeşitli tehlikelerin ortasında bulan Loki TVA (Time Variance Authority) tarafından yakalanır.

Cheaper By The Dozen

Cheaper By The Dozen filmi, 12’si çocuk olmak üzere 14 üyeli telaşlı bir ailenin, macera dolu hayatına odaklanıyor.

Disenchanted

Giselle daha önce tanıdığımız prenseslerden biraz farklıdır. Nişanlanacağı prensten vazgeçip gerçek aşkın peşinden giden Giselle, kendisi için doğru olduğunu düşündüğü kişi ile evlenir. Aradan geçen on yılın ardından Giselle mutluluğu sorgulamaya başlar.

Diary of a Wimpy Kid

Greg Heffley, zengin ve ünlü olmak için büyük planları olan hırslı bir çocuktur. Ancak onun öncelikle ortaokulda hayatta kalmayı başarması gerekir. Greg’in yaşadığı zorlukların aksine en yakın arkadaşı Rowley, zorluk çekmeden ve çok çabalamadan her şeyi başarıyor gibi görünmektedir. Çoğu zaman felaketle sonuçlanan girişimlerde bulunan Greg, zaman içerisinde gerçek arkadaşları takdir etmeyi ve doğru olanı savunmanın verdiği tatmini öğrenir.

Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules

Uzun bir yaz tatilinden sonra okula dönen Greg Heffley ve onun büyük kardeşi Rodrick, şimdi tatil sonrası dertlerle uğraşmak zorundadırlar. Zira ebevyenleri ne yapıp edip onların haşarılıktan uzak, uslu durmaları sağlamaya kararlıdırlar.

Chip’n Dale: Rescue Rangers

Chip ve Dale, günümüz Los Angeles’ında çizgi film karakerleri ve insanlar arasında yaşıyor, ancak hayatları geçmişe göre artık oldukça farklıdır. Başarılı televizyon dizilerinin iptal edilmesinden bu yana on yıllar geçti ve Chip, bir sigorta satıcısı olarak banliyö ev yaşamına yenik düştü. Yeni bir işe başlayan Daşe’in ise o ihtişamlı günlerini yeniden yaşama konusunda umudu kalmamıştır. Eski bir arkadaşları gizemli bir şekilde ortadan kaybolunca Chip ve Dale, bozulan arkadaşlıklarını onarmak ve arkadaşlarının hayatını kurtarmak için dedektif kişiliklerini bir kez daha üstlenir.

Better Nate Than Ever

13 yaşındaki Nate Foster, büyük bir Broadway yıldızı olmanın hayalini kuruyor. O ve en iyi arkadaşı Litty, “Lilo and Stitch: The Musical” için seçmelere katılmak için New York’a cesur bir gezi planlarlar.

The Beatles: Get Back

The Beatles: Get Back, gelmiş geçmiş en efsanevi müzik gruplarından bir olan The Beatles’ın 1969’un başlarında ve 1970’de gruba ait daha önce hiç görülmemiş görüntülere yer veriyor. Londra’da bir çatı katında gerçekleştirdikleri son canlı performansın da görüntülerinin yer aldığı belgeselde, gruba dair bilinmeyenler gözler önüne seriliyor.

Hocus Pocus 2

Hocus Pocus, büyücülükle uğraştıkları için yıllar önce idam edilen ve Cadılar Bayramı’nda dirilen üç cadı kardeşin hikayesini konu ediyordu. Üç yakın arkadaş, yanlışlıkla Sanderson Kardeşleri günümüzün Salem’ine geri getirir. Kadınların yaptığı bu hata, birçok sorunu da beraberinde getirir. Kadınlar, çocuklara aç olan cadıların dğnyaya zarar vermesini engellemenin yolunu arar.

Pinocchio

Pinocchio, gerçek bir çocuk olmak isteyen tahtadan bir kuklanın hikayesini konu ediyor. Gepetto Usta’nın ahşaptan yaptığı Pinokyo’nun en çok istediği şey gerçekleşir ve insan olur. Ancak yalana meyilli olan Pinokyo’nun her yalan söylediğinde burnu uzar. Bu durum Gepetto ile kurduğu baba oğul ilişkisini de etkiler.

Limitless

Daha uzun süre daha iyi yaşayabilmemizin farklı bir yolu: Hasarı yenilemek, gücü en üst düzeye çıkarmak, dayanıklılık oluşturmak, vücudu şok etmek, hafızayı güçlendirmek ve ölümle yüzleşmektir. Chris Hemsworth ile insanlığın limitlerinin zorlanacağı bu belgesel, 2022 yılında Disney Plus’ta yayınlanacak.

Welcome to Earth

Will Smith bu macera belgeselinde, aktif volkanlardan derin okyanus maceralarına kadar dünyanın en uç noktalarına seyahat ediyor.

Sneakerella

El, bir zamanlar rahmetli annesine ait olan ayakkabı mağazasında çalışan, gelecek vadeden bir spor ayakkabı tasarımcısıdır. Sanatsal yeteneğini, aşırı yükü olan üvey babasından ve önüne çıkan her fırsatı engelleyen kötü ruhlu iki üvey kardeşinden saklar. El, efsanevi basketbol yıldızı ve spor ayakkabı kralı Darius King’in son derece bağımsız kızı Kira King ile tanıştığında, ikilinin spor ayakkabılara olan karşılıklı ilgileri üzerine bir bağ oluşur. El, Kira’nın desteğiyle profesyonel bir spor ayakkabı tasarımcısı olma hayalinin peşinden gitmek için yeteneğini kullanma cesaretini bulur.

High School Musical: The Musical 3. Sezon

High School Musical: The Musical, East High’da okuyan ve High School Musical adlı performansı sergilemeye hazırlanan bir grup öğrencinin hikayesini konu ediyor. Belgesel tarzındaki dizi, karakterlerin yalnızca sahnede değil, sahnenin dışındaki yaşantılarına da odaklanıyor. Tim Federle ve Oliver Goldstick ikilisinin imzasıyla ekrana taşınan dizinin her bir bölümü, aralarında unutulmaz şarkıların da yer aldığı bir repertuar üzerinden ilerleyecek.

The Spiderwick Chronicles

Filmde Grace Ailesi, atalarının evlerine taşınırken ve kendilerine paralel, gizli peri dünyasını keşfeden büyük büyük amcaları hakkındaki karanlık bir gizemi çözmeye çalışır.

Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett

Star Wars evrenindeki en efsanevi ödül avcısı olan ve klon askerlerinin yaratılmasında kilit rol oynayan Boba Fett karakterinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett (Kaskın Altında: Boba Fett’in Mirası) şu anda Disney Plus’ta izlenebilir durumda.

Cars on the Road

Arabalar üçlemesinin efsanevi karakterleri Şimşek McQueen ve Çekici Mater’ın hikayelerinin anlatılacağı bu dizi, bu yıl serinin hayranları ile buluşuyor.

Win or Lose

Dizi şampiyonluk maçına giden bir ortaokul softbol takımını takip ediyor ve her bölüm farklı bir karakterin bakış açısıyla anlatılıyor. Dizi 2023 yılında yayınlanacak

Zootopia+

Disney’in sevilen filmi Zootopia’daki karakterleri anlatacak olan Zootopia+ isimli dizi 2022 yılında animasyon severlerin beğenisine sunulacak.

Intertwined

Allegra, Eleven O’Clock müzikal tiyatro topluluğunun bir parçası olmayı ve yıllar önce büyükannesini kutsayan “Freaky Friday” oyununun yıldızı olmayı hayal eder. Büyükanne Coco, müzikal komedi dünyasında yaşayan bir efsanedir ve Allegra’nın annesi olan kızı Caterina ile karmaşık bir ilişkisi vardır. Allegra’nın hayatı, evinde onu Caterina’nın yaşıt olduğu 1994 yılına geri gönderen ve Eleven O’Clock’ta bir yıldız olan Cocó’nun gölgesinde yaşarken ilk adımlarını atan gizemli bir bilezik bulması ile tamamen değişir. Allegra, annesinin ve büyükannesinin geçmişini öğrenerek sadece yaraları iyileştirmek ve aileyi bir araya getirmekle kalmayacak, aynı zamanda geçmiş değiştirilemezken ondan öğrenecek çok şey olduğunu da keşfedecektir.