İzlenmesi Gereken En İyi Tarihi Filmler!

Günümüzde film sektöründe her çeşitten film türleri bulunmakta bunların arasında neredeyse en çok tercih edilen film türlerinden biri olan tarihi filmler oldukça fazla izlenmekte. Çoğu tarihi film geçmişte yaşanan olaylardan esinlenerek çekilmiştir, bazıları istisnai olarak kurgulanarak seyircilere sunulmuştur.

Günümüzde de halen tarihi filmlere ilgi hat safhada teknolojinin gelişmesi ile dudak uçuklatacak şekilde film çıkaran yönetmenler bazı filmlerde milli duygulara da yer vermeyi unutmuyor gelelim yazımızın konusuna sizlere bugün izlenmesi gereken en iyi tarihi filmlerden derleme hazırladık şu şekilde;

Piyanist

Polonya’lı ünlü piyanist Wladyslaw Szpilman’ın anılarını anlattığı aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanan film, Nazi işgali altındaki Polonya’da yaşamanın imkansızlaştırıldığı bir dönemde, bir şekilde esir kampına gitmekten kurtulan ünlü piyanistin Varşova’nın kenar mahallelerindeki hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

Truva

Eski Yunan’da, Truva Prensi Paris ve Sparta Kraliçesi Helen arasındaki aşkın sonucunda iki ülke arasında savaş çıkmıştır. Helena’nın kocası Kral Menelaus çok kızmıştır. İntikam almak isteyen Menelaus, kardeşi Mikene Kralı Agamemnon’un da yardımıyla Truva’ya savaş açar.

Çöküş

Berlin Muharebesi sırasında Adolf Hitler’in son günlerini, yakın çevresinin yaşadığı olayları ve Berlin’deki kanlı savunma savaşının ardından Almanya’nın teslim oluşunu konu alan II. Dünya Savaşı filmi.

Er Ryan’ı Kurtarmak

Yüzbaşı John H. Miller (Tom Hanks) ve yanında bulunan askerlerin (Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Vin Diesel, Giovanni Ribisi ve Adam Goldberg), diğer üç kardeşi savaş sırasında farklı cephelerde ölen, bunun sonucunda eve dönüş vizesi alan James Francis Ryan isimli askeri bulmaya çalışırken başlarından geçenleri konu almaktadır.

Kapıdaki Düşman

1942 yılının kuşatma altındaki Stalingrad’ında birbirini avlamaya çalışan bir Rus ve bir Alman keskin nişancısının öyküsü çerçevesinde aşk, dostluk, onur ve kahramanlığın hikayesini anlatıyor.

300 Spartalı

Sparta Kralı Ⅰ. Leonidas ve Pers Kralı Ⅰ. Kserkses’in orduları ile katıldıkları ve birbirlerine karşı mücadele verdikleri MÖ 480 yılında vuku bulan Thermopylae Muharebesi’ni konu alıyor.

M.Ö. 10000

Uzak bir dağ kabilesinde, genç avcı D’Leh (Steven Strait) kalbinin kraliçesini X bulmuştur: Güzel Evolet (Camilla Belle). Gizemli bir savaşçı grup, köyünü yağmalayıp, Evolet’i kaçırınca, D’Leh sevdiği kadını kurtarmak için savaşçıların peşinden dünyanın öbür ucuna kadar gitmek üzere küçük bir avcı grubuna önderlik etmek zorunda kalır.

Dunkirk

II. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunun Fransa’nın Dunkerque kıyılarında 400 bin askerle sıkışması ve bu ordunun, deniz desteğiyle Dunkerque’ten tahliye edilmesini konu almaktadır.

Cesur Yürek

İngilizler, 13. yüzyılda İskoçların üstünde egemenlik kurmuştur. İngiliz soyluların, yeni evlenmiş İskoç kadınları ile ilk geceyi geçirme hakkı bulunmaktadır. William Wallace ailesini henüz çocuk yaştayken İskoçya uğruna kaybeder. Karısı ise İngiliz birlikleri tarafından öldürülür. Karısının öldürülmesi Wallace’i intikam arayışına iter. Bu arayışı kısa bir zaman içerisinde ülkesinin özgürlüğü için mücadele verdiği bir savaşa dönüşür.

Kötülüğün Yükselişi

Film, Adolf Hitler’in çocukluk yıllarından başlayarak Almanya’da iktidara geldiği tarihe kadar olan zamanı anlatmaktadır.

Titanların Savaşı

Mutlak gücü ele geçirme amacıyla Dünya’da tanrılarla insanlar arasında bir savaş sürmektedir. Tanrılar insanları yaratmış ve onların dualarıyla beslenmektedirler. İnsanoğlu ise daha iyi hayat koşulları isteyerek tanrılara başkaldırır.

Savaş Atı

I. Dünya Savaşı’nda yaşanan sıra dışı olayları Joey adında bir atın ağzından aktararak okurlarını umut dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Altı aylık bile değilken annesinden koparılarak hayvan pazarında açık arttırmaya çıkarılan Joey, hayatın acımasız gerçeği ile tanışarak sarhoş bir adama satılır.

Elektrik Savaşları

Endüstriyel çağın en büyük mucitlerinden üç kahraman. 19. yüzyıl sonlarında elektrik sistemi üzerine, adeta bir savaşı andıran kıyasıya bir rekabete girişirler. Entrikalarla dolu süreçte rakiplerini alt eden isim, 1893 Dünya Fuarı’nı aydınlatacak akım türünün patent sahibi olacaktır.

300: Bir İmparatorluğun Yükselişi

300 spartalı’dan sonra yaşananları konu alacak olan filmde, Persler ile Atinalılar’ın karşı karşıya geldikleri büyük Artemis Savaşı’nı konu alacak. Filmin baş kahramanları ise Pers Kralı Xerxes ve Atinalı ünlü general Themistocles olacak.

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