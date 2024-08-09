John Wick Serisi İçin Yeni Dizi Duyuruldu!

Son zamanların en iyi aksiyon film serilerinden gösterilen John Wick, serinin 4. filmi ile sinemaya veda etmişti. Hayranlar, hikayenin devamını merak ederken yeni dizi haberi paylaşıldı.

John Wick evreni, tüm aksiyon tutkunları tarafından merak edilen ve beğenilen bir evren olarak göze çarpıyor. Özellikle 4. filmin sonrasında neler olduğu hakkında birçok teori ortaya atıldı. Yeni gelecek dizi ile beraber 4. filmin sonrasında neler olduğunu göreceğiz. Yeni dizi, tam da bizlere serinin devamını konu alacak.

Reeves şu anda dizide rol almayacak ancak aktif bir şekilde yer alması beklentiler arasında. Dizinin özeti ise şu şekilde: John Wick, High Table (Yüksek Şura) suç örgütünü zor bir konumda bıraktı ve serinin sadık karakterlerinden bazıları eski dünya düzenine bağlı kalırken yeni karakterler kendilerine isim yapmaya çalışacak.

Dizi için şu anda senaryo hazırlık aşamasında devam ediyor. Dizide kimlerle karşılaşacağımız konusunda herhangi bir bilgi verilmezken, tanıdık yüzleri görmeyi planlıyoruz. Dizi şu anda hazırlık aşamasında olduğu için hangi platformda hangi dönemde çıkacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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