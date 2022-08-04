Joker 2 Yolda! Yayın Tarihi Belli Oldu!

Son zamanların en çok beğeni alan filmlerinden olan Joker, serinin ikinci filmi ile beraber beyazperdeye çıkmak için hazırlanıyor. Joker 2 için hem detaylar hem de vizyon tarihi belli oldu.

Geçtiğimiz dönemlerde beyazperdeye adete bomba gibi düşen Joker, büyük bir ilgi ile karşılandı. Özellikle oyuncuların performansı birçok ödülü de beraberinde getirdi. Bu yüzden Joker 2 için beklenti oldukça fazla seviyede.

Sinema dünyasında yer alan haberlere göre, Joker 2, 4 Ekim 2024 tarihinde seyircilerin beğenisine sunulacak. Serinin ikinci filminin adı ise Joker: Folie A Deux (İki Kişilik Delilik) isminde olacağı belirtildi. Ayrıca devam filminin senaryosunu yönetmen Todd Phillips ve Joaquin Phoenix birlikte yazdı. Tahmin edebileceğiniz üzere Joker karakterini Joaquin Phoenix oynayacak.

Filmin konusu hakkında pek fazla detay bulunmuyor ancak ortada çok fazla dedikodu yer alıyor. Bunlardan en yaygın olanı ise Lady Gaga’nın Harley Quinn rolünde olacağı ve filmin bir müzikal şeklinde geçeceği yönünde. Diğer bir iddia ise ilk filme benzer şekilde psikolojik-gerilim tarzında olacağını söylüyor.

Özellikle süper kahraman dünyasını etkileyen filmler son yıllara damgasını vuruyor. Marvel, yaptığı son filmlerle beraber büyük bir atağa kalktı. Warner Bros., Joker: Folie A Deux’in haricinde şu sıralar Shazam, Black Adam, Aquaman 2 ve The Flash gibi diğer DC Comics karakterleri için de büyük planlara sahip. DC, son hamleleri ile beraber ezeli rakibi Marvel’ı geçmeyi hedefliyor.

Netflix’e Veda Eden Dizi ve Filmler – Ağustos 2022