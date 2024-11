Ana Sayfa » Oyun Kasım 2024 Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunları Belli Oldu! Oyun Kasım 2024 Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunları Belli Oldu! Emine Emre 1 Görüntüleme

2024 Kasım ayı Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları belli oldu. Prime Gaming aboneleri bu ay 20’yi aşkın oyuna bedava olarak erişebilecek. Oyunların yanı sıra ücretsiz sunulacak oyun içi hediyeler de mevcut. Kasım ayı, Prime Gaming üyeleri için oldukça eğlenceli geçecek. İşte Prime Gaming bedava oyunları.

Kasım 2024 Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Amazon’un oyun tutkunlarına hitap eden Prime Gaming abonelik servisi her ay üyelerine bedava oyun hediye ediyor. Pek çok oyun severin avantajlı bir şekilde üyelik hizmeti aldığı platform, ücretsiz oyunları ile kullanıcılarının kütüphanelerini genişletmeye devam ediyor. Oyun fiyatlarının bu denli pahalı olduğu bir dönemde Prime Gaming hediye oyunları sayesinde oyun severler daha fazla yeni oyun deneyimleme olanağı buluyor.

Ekim ayında Prime Gaming’de Tomb Raider: Legend, SCARF, Spirit of the North, BioShock Remastered ve benzeri gibi oyunlar ücretsiz sunulmuştu. Yeni ayda ise Mafia: Definitive Edition, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Tomb Raider: Anniversary ve benzeri gibi popüler yapımlar bedava sunulacak. İşte Kasım ayının ücretsiz oyunları:

Marvel’s Guardians of the Galaxy (1 Kasım)

Mafia: Definitive Edition (1 Kasım)

Dishonored: Definitive Edition (7 Kasım)

Duck Paradox (7 Kasım)

Close To The Sun (7 Kasım)

Disney Pixar Cars (7 Kasım)

Bang Bang Racing (7 Kasım)

Snakebird Complete (7 Kasım)

Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men (14 Kasım)

Chasm: The Rift (14 Kasım)

House of Golf 2 (14 Kasım)

Tomb Raider: Anniversary (14 Kasım)

Blade of Darkness (14 Kasım)

Max: The Curse of Brotherhood (21 Kasım)

Overcooked: Gourmet Edition (21 Kasım)

Gloomy Tales: One-Way Ticket (21 Kasım)

Super Meat Boy (21 Kasım)

Moonscars (21 Kasım)

RIOT: Civil Unrest (21 Kasım)

Elite Dangerous (27 Kasım)

Sir Whoopass: Immortal Death (27 Kasım)

Jurassic World Evolution (27 Kasım)

Mystery Case Files: The Dalimar Legacy (27 Kasım)

Shogun Showdown (27 Kasım)

Amazon Prime Gaming’e Nasıl Üye Olunur?

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunlarından ve avantajlarından faydalanmak için Amazon Prime üyesi olmak gerekmekte. Amazon’un sunduğu bu abonelik servisi ilk ay için ücretsiz ve ardından da aylık 39 TL gibi bir üyelik ücreti bulunuyor. Abone olmak için Prime Gaming resmi web adresine giderek kolaylıkla üyelik aşamalarını tamamlayabilir ve popüler oyunlara ücretsiz erişim sağlama olanağına sahip olabilirsiniz.