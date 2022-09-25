Kayıp Android telefonunuzu veya tabletinizi nasıl bulabilirsiniz?

En iyimizin başına gelir. Android telefonunuz vardı ve şimdi kayıp. İster bir taksinin’in içinde bırakmış olun, ister bir çayırda yürürken düşürmüş olun, dijital dünyadaki yaşam çizginiz olan cihazınızın kaybolduğunu fark etmekten daha kötü çok az duygu vardır. Daha da kötüsü, Android Telefonunuzu yedeklemezseniz, bu kayıp, haftanızın geri kalanını mahvedecek kötü sonuçlara yol açabilir.

Aslında o kadar da karamsar olmayın. Birkaç basit adımda kaybolan Android’inizi bulmanıza yardımcı olabilecek güvenlik önlemleri vardır. Devam edin ve umarız gün bitmeden telefonunuza kavuşursunuz.

Bu bilgiler aynı zamanda Android tabletler için de geçerlidir.

Android telefonunuz bulunabilir mi?

Her Android telefon bulunamaz. Cihazınızı bulmanın mümkün olduğundan emin olabilmeniz için cihazın birkaç kutucuğu işaretlemesi gerekir. Takip etmek istiyorsanız, Android telefonunuzun karşılaması gereken kriterler şunlardır.

Cihaz açık olmalıdır.

Konum servisleri etkinleştirilmelidir.

Bir Google Hesabında oturum açmış olmanız gerekir.

Cihaz, mobil verilere veya Wi-Fi’ye bağlı olmalıdır.

Telefonunuz Google Play’de görünür olmalıdır.

Cihazımı Bul açık olmalıdır.

Cihazınızda Google’dan Cihazımı Bul uygulamasını görmüyorsanız, Play Store’dan indirebilirsiniz.

Google Cihazımı Bul Kullanıcı Puanı: 4.4 Play Store'dan indir

Android telefonunuzu nasıl bulabilirsiniz?

Android telefonunuzun yukarıdaki tüm gereksinimleri karşıladığından emin olduğunuzda, onu bulma sürecine başlayabilirsiniz. Çok basit, bu yüzden okyanusun ortasında bir yerde olmadığı sürece telefonunuzu geri almakta sorun yaşamazsınız.

Google Cihazımı Bul web sitesini ziyaret edin.

web sitesini ziyaret edin. Ana Google hesabınızda oturum açın.

Sol üst köşedeki kayıp telefonu tıklayın.

Android akıllı telefonunuzun nerede olduğunu gösteren bir Google Haritası görünür.

Kapalıysa, telefonunuzun ağda en son bulunduğu zamandan itibaren konumunu görürsünüz.

Telefonu sessizde/titreşimde olsa bile beş dakikalığına çalmak için Ses Çal ‘a tıklayın.

‘a tıklayın. Google oturumunu kapatmak ve cihazınızı kilitlemek için Güvenli Cihaz‘ı tıklayın.

Cihazımı güvenceye almak için bir ses çalma özelliğine ek olarak, Find My Device web sitesi, kilit ekranında bir mesaj görüntülemenize izin vererek, elinde bulunan kişiye cihazı geri vermesi için gerekli bilgileri sağlar. Ancak cihaz kapalıysa veya internete bağlı değilse hiçbir şey yapamazsınız, ancak bir kez açıldığında veya bağlandıktan sonra işlemleriniz hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.

Daha çok görsel açıklamalardan hoşlanan biriyseniz, sevimli animasyonlar ve samimi bir sesle bu süreçte size yol gösteren Google’ın bu kapsamlı YouTube videosuna göz atın.

Bunun da çalışması için bir Google Pixel telefonunuz olması gerekmez. Samsung cihazları benzer şekilde bulunabilir, ancak bunu yapmak için Samsung oturum açma kimlik bilgilerinizi bilmeniz gerekir; bu, bir Google oturum açma işleminden daha zor bir iştir.

Kayıp Android telefonunuzla başka ne yapabilirsiniz?

Kayıp Android telefonunuzu bulmuş olsanız bile, bu onu geri alabileceğiniz anlamına gelmez. Belki bir yerde bıraktın ama geri vermemeyi seçen biriyle karşı karşıyasın. Yine de değerli bilgilerinizin yanlış ellere geçmesini istemezsiniz, bu yüzden kurtarılamaz bir cihazı yok etmek için harekete geçmek isteyeceksiniz.

Android, cihazınızı bulmadan güvende kalmanıza yardımcı olan birkaç kullanışlı seçenek sunar. Cihazı Telefonumu Bul aracıyla bulduktan sonra, yerinde bir kilitleme mekanizmanız yoksa Android cihazı kilitlemenize olanak tanır. Ayrıca Android, kişisel verilerinizi güvende tutmak için cihazı silme seçeneği sunar. Bu bölüme ulaştığınızda Bul sayfasında Kilitle ve sil‘i etkinleştir’i tıklayın ve cihazınız, sahip olduğunuza dair hiçbir iz bırakmadan fabrika ayarlarına döner.

Akıllı bir hoparlörle telefonunuzu nasıl bulabilirsiniz?

Bu doğru, akıllı hoparlörler aptalca sorulardan ve müzik çalmaktan daha fazlası içindir. Kullanışlı Google Home ve içinde bulunan Google Asistan, kayıp akıllı telefonunuzu bulmanıza yardımcı olabilir. Yani, sizin ve arama ekibinizin duyabileceği mesafede olduğu sürece.

Tek yapmanız gereken “Ok Google, telefonum nerede?” demek. Ve akıllı hoparlör, titreşime veya Rahatsız Etme’ye ayarlanmış olsa bile cihazınızın zilini çalar. Bu, telefonunuzu haritada bulmanıza yardımcı olmaz. Ancak, koltuk minderleri arasında sıkışırsa, yüksek zil sesi aramanızı hızlı ve kolay bir şekilde sonlandırmalıdır.

Gerçekten bulamadığınızda

Tepeden tırnağa baktıysanız ve telefonunuz hala kayıpsa, bir gün aramanın zamanı gelmiş olabilir. Yeni bir telefona ihtiyacınız varsa, en iyi Android telefonların bir listesini oluşturduk. Bütçeniz kısıtlıysa, operatör fırsatlarına ve favori bütçe telefonlarına göz atın. Bir telefon sigortası planı iyi bir fikirdir ve çoğu operatör, faturanıza eklenebilecek ucuz aylık seçenekler sunar.

Ayrıca, çevrimiçi verilerinizin güvenliğinin ihlal edilmediğinden emin olmak için atmanız gereken bazı güvenlik adımları vardır. Öncelikle, güvende olmak için Google şifrenizi değiştirin. Bir sigorta talebinde bulunmayı planlıyorsanız, bazı sağlayıcılar bir polis raporu talep eder, bu nedenle cihazınızı bir daha asla göremeyeceğinizi bilseniz bile bunu yapmaya değer olabilir.

Ayrıca, servis sağlayıcınızı arayın ve telefon numaranızı ve IMEI numaranızı elinizin altında bulundurun. Sağlayıcınız numarayı engelleyebilmeli ve SIM’i devre dışı bırakabilmelidir, böylece hiçbir hırsız kimliğinizi çalamaz. Biraz daha güvenli olabileceğinden, eSIM kartlı bir akıllı telefona geçmeyi düşünebilirsiniz. (Yakında ülkemizde desteklenecek)