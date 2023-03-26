Kendi Kendine Sürüş Sektörüne Apple da Adım Atıyor

Apple’ın araba projesi, otomotiv endüstrisindeki en gizli proje olabilir. Şirket uzun yıllardır Project Titan üzerinde çalışıyor ve iniş çıkışlarını gördü – bildirildiğine göre bir noktada neredeyse hurdaya çıkarıldı, şimdi ise tam hızına geri döndü. Yine de elimizde kendi kendine sürüş sektörüne adım atan bir Apple bulunuyor.

Mevzuat başvuruları ve diğer kamuya açık bilgiler sayesinde zaman zaman neler olup bittiğine dair bir fikir ediniriz. Bugünün raporu, Kaliforniya’daki DMV’ye ulaşan ve otonom araç testinin kamuya açık kayıtlarını alan macReports’tan geliyor.

Apple, kendi kendine sürüş testi için birçok sürücüye ihtiyaç duyuyor. California’da otonom teknolojinin testine katılan her sürücünün kayıt yaptırması gerekiyor. Teste dahil olan her araç aynı zamanda DMV’ye kayıtlı olmalı ve halka açık yollarda sürmek için özel bir izne sahip olmalıdır.

Bu düzenlemeler sayesinde artık Apple’ın otonom sürüş hayalinin etkileyici bir boyuta ulaştığını biliyoruz. Test sürücü sayısını 201’e çıkaran şirket, test araç filosunu 67’de tutuyor.

Yıllar içinde Project Titan’ın üç ayrı programa dönüştüğü açıktır. Otonom otomobil birçok kez çizim tahtasına girip çıkarken, otonom sürüş teknolojisi kendi rotasını çizdi. Apple, gelişmiş kendi kendine sürüş teknolojisi geliştirmek için donanım ve yazılım alanındaki uzmanlığından kolayca yararlanabilir ve bunu rakiplerinden önce başarmayı amaçlıyor.

Titan Projesi’nden ortaya çıkan ikinci kısım, temelde herhangi bir araç için bir işletim sistemi haline gelen Apple CarPlay‘dir. Yazılımın son sürümü bu yılın sonlarında Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault ve Volvo araçlarında kullanıma sunulacak. Yeni CarPlay, otomobillerle tamamen entegre olacak ve tüm ana fonksiyonları destekleyecek.

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Son olarak, Apple arabasının kendisi – şirket geliştirme konusunda ileri geri gitti ve kısa bir süre sonra yalnızca yeni uzmanları işe almak için mevcut ekipleri dağıttı.

Otonom sürüş hakkında konuştuğumuzda, güvenlik kaydı soruları her zaman açılıyor. Bu yılın Ocak ayından bu yana, Apple yalnızca küçük bir çarpışma kaydetti – araba kaldırıma çarptı ve tekerleğe zarar verdi. Manuel moddayken oldu, yani burada insan hatası sorumluydu.

Şirket otonom teknoloji testine başladığından beri 16 çarpışma bildirdi. Karşılaştırıldığında, Waymo şimdiye kadar 227 rapor verdi ve Cruise, bildirilen 203 çarpışma ile çok geride değil. Yine de, Apple’ın sürücüsüz izin başvurusunda bulunmadığını ve test sürücülerinin her zaman test araçlarının direksiyonunda olduğunu söylemeliyiz.