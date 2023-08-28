Kia EV5 resmi olarak piyasaya çıktı

Kia bugün en son elektrikli otomobili (EV) olan Kia EV5 modelini tanıttı. Eğer tanıdık geldiğini düşünüyorsanız, bunun nedeni yeni EV5’in büyük kardeşi EV9’un tasarımından büyük ölçüde ödünç almış olmasıdır. Diğer bir deyişle EV5’i mini bir EV9 olarak adlandırmak yanlış olmaz.

Resmi basın açıklamasına göre EV5, hem doğal manzaralardan hem de modern mimariden ilham alan bir tasarıma sahip. ‘Tiger Face’ terimi orman maceralarıyla değil, Kia’nın yenilikçi tasarımıyla ilgili ve EV5 bunu görkemli bir şekilde sergiliyor. Buna bir de “İmza Yıldız Haritası Aydınlatması” eklendiğinde, bir takımyıldızının içinde yolculuk ediyorsunuz – ya da en azından amaç bu. Hangi yöne bakarsak bakalım EV9’u görmekten kendimizi alamıyoruz – ama tabii ki bunu kötü anlamda söylemiyorum.

SUV kategorisinde boyutlar önemlidir ve EV5 kendini biraz alt seviyede konumlandırmış görünüyor. 4.615 mm ile Tesla Model Y‘den tam 135 mm daha kısa. 2.750 mm dingil mesafesi ile Model Y ile yeni Hyundai Kona Electric arasında yer alıyor.

Yeni EV5 için renk seçenekleri söz konusu olduğunda, Kia her şeyi yapmış gibi görünüyor. Parıldayan ‘Kar Beyazı İnci’, ‘Yıldızlı Gece Siyahı’, ‘Fildişi Gümüş’ ve cüretkâr ‘Magma Kırmızısı’na kadar, Kia en azından isimler söz konusu olduğunda gösterişten kaçınmıyor. Ama unutmayın, bu görünüşle ilgili değil.

Aracınızı hiç oturma odanızın bir uzantısı olarak düşündünüz mü? Biz de düşünmedik, ta ki şimdiye kadar. Kia, araç iç mekanlarını yeniden tasarlayarak EV5’in alanını evinizin salonuna benzeyen bir görüntüye dönüştürüyor. Aracınıza en sevdiğiniz koltuğunuzmuş gibi yerleştiğinizi hayal edin.

Bu mobil salon ortam aydınlatması ile birlikte gelir. Yoğun bir günün ardından sakinleşmek mi istiyorsunuz? Parlaklığı ayarlayın, rahatlatıcı bir renk seçin ve ambiyansın endişelerinizi gidermesine izin verin. Disko ışıklarını düşünün ama daha sofistike.

Bugünkü tanıtım tamamen tasarımla ilgili, yani resmi güç aktarım özellikleri için biraz daha beklememiz gerekecek. Ancak Çin pazarı onay prosedürleri sayesinde, Kia EV5’in Kona ile eşleşen tek bir 160 kW elektrik motorundan (218 PS) güç alacağını zaten biliyoruz. Elektronlar BYD tarafından tedarik edilen Blade batarya paketinden sağlanacak. Küresel teknik özelliklerin Çin versiyonundan farklı olup olmayacağı henüz belli değil.

Kia, EV5’i bu yılın Ekim ayında Kia EV Günü’nde resmi olarak piyasaya sürmeyi planlıyor ve ilk pazarı Çin olması bekleniyor. Dünya kompakt elektrikli SUV’lara hasret ve Kia’nın zamanlaması mükemmel. Bakalım fiyatlandırmayı doğru yapabilecekler mi!

Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizdeki vergi sisteminden ötürü 160 kW’lık beygir gücü ile gelirse %10’luk ÖTV dilimine denk geldiğini belirtmek isterim.