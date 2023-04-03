Tesla Model Y Türkiye Fiyatı Açıklandı!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Tesla, bugün gerçekleşen lansmanda Model Y serinin ülkemizdeki satış fiyatını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından gözleri üzerine diken Tesla, bugün Türkiye için özel lansmanını gerçekleştirdi. Kanyon AVM çatısı altında gerçekleşen lansmanda gözler Model Y üzerinde oldu.

Sürekli olarak güncelleme alan ve Tesla’nın ilk göz bebeklerinden olan Model Y, şimdi Türkiye pazarında satışta. Genel olarak elektrikli otomobillerin fiyatları göz önüne alındığında beklenen fiyat aralığında satışa çıktı.

Türkiye’de satışta olacak Model Y modelleri ve fiyatları şu şekilde;

Model Y: 1 milyon 548 bin 732 TL

Model Y Long Range: 1 milyon 619 bin 532 TL

Model Y Performance: 1 milyon 778 bin 832 TL

Tesla’yı diğer markalardan ayıran en büyük özelliklerden birisi de evde şarj etme olanağının olmasıdır. Model Y, 455 km ile 513 km arasında bir menzil sunuyor. Bu durumda onu şehir içi kullanımda bir adım öne çıkarıyor. Ülkemizde yer alan Supercharger merkezlerinde 15 dakikada 270 km menzillik bir dolum yapabiliyorsunuz.

4 Nisan 2023 tarihinden itibaren satışa çıkacak olan Model Y serisi, Tesla’nın resmi internet sitesinde online şekilde satın alınabilecek. Ön sipariş bedeli ise 10 bin TL olarak belirlendi. Tesla Model Y’nin teslimatları Akasya ve Kanyon AVM üzerinde, teknik servisi ise Merter’de olacak.

Tesla, Ülkemizde Lansmanını Bugün Yapacak!