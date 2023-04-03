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Tesla, Ülkemizde Lansmanını Bugün Yapacak!

Birçok teknolojisever tarafından takip edilecek olan ilk Türkiye Tesla lansmanı, bugün Kanyon AVM çatısı altında gerçekleşecek.

İbrahim Özbek

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Tesla’nın Yeni Rakibi Maserati Quattroporte Folgore

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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Tesla, bugün ülkemizde lansman yapacak. Lansmanla beraber hangi Model Y modelinin fiyatını ve detaylarını öğreneceğiz.

Tesla, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından “4/4 Coming Soon” ile bir paylaşım yaptı. Bu durum ülkemizde tüm teknoloji meraklılarını heyecanlandırdı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde ülkemize geleceği açıklayan Elon Musk, ilk Türkiye Tesla lansmanı için detayları paylaştı.

Birçok teknolojisever tarafından takip edilecek olan ilk Türkiye Tesla lansmanı, bugün Kanyon AVM çatısı altında gerçekleşecek. İlk olarak sadece Model Y modelinin tanıtılması beklenirken, Tesla’nın gelecekteki planlarına da şahit olacağız.

tesla lansman

Lansman sonrasında Model Y ülkemizde satışa çıkacak. Resmi olarak artık ülkemizdeki teknoloji ve araba meraklıları Tesla model araçlara kavuşabilecek.

Tesla’nın Yeni Rakibi Maserati Quattroporte Folgore

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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