Tesla, Ülkemizde Lansmanını Bugün Yapacak!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Tesla, bugün ülkemizde lansman yapacak. Lansmanla beraber hangi Model Y modelinin fiyatını ve detaylarını öğreneceğiz.

Tesla, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından “4/4 Coming Soon” ile bir paylaşım yaptı. Bu durum ülkemizde tüm teknoloji meraklılarını heyecanlandırdı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde ülkemize geleceği açıklayan Elon Musk, ilk Türkiye Tesla lansmanı için detayları paylaştı.

Birçok teknolojisever tarafından takip edilecek olan ilk Türkiye Tesla lansmanı, bugün Kanyon AVM çatısı altında gerçekleşecek. İlk olarak sadece Model Y modelinin tanıtılması beklenirken, Tesla’nın gelecekteki planlarına da şahit olacağız.

Lansman sonrasında Model Y ülkemizde satışa çıkacak. Resmi olarak artık ülkemizdeki teknoloji ve araba meraklıları Tesla model araçlara kavuşabilecek.

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