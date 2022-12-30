Korku Oyunu Lempo’nun Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzde her gün yeni bir oyun çıkmakta, özellikle bilgisayarların yaygınlaşması ile birlikte neredeyse oyun piyasası oldukça canlı geçmekte. Bugünkü yazımızın konusu ise Yeni korku oyunu olan Lempo’yu ele alacağız.
Oyunun konusuna gelecek olursak; Çıkacak olan oyun Fin mitolojisinden ilham alındı Lempo, oyunculara canavarlarla dolu kasvetli bir dünyayı keşfetmelerini sağlayarak oyunculara korku dolu anlar yaşatacak. Yapımcı yeni çıkacak oyun için oyuncularına gerilim ve korku dolu anlarının oldukça yoğun olacağı bir oyun hazırladıklarını belirtti.
Bildiğiniz gibi son zamanlarda korku oyunlarında göze çarpan bir artış oldu bunun sebebi ise oyuncuların FPS ve rekabet oyunlarından farklı oyun arayışlarına girerek korku ve gerilim oyunlarına yönelimleri korku oyunu çıkaran şirketleri harekete geçirdi. Şimdi de çıkacak olan oyunun sistem gereksinimlerine bir göz atalım.
Lempo Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 64 bits
- İşlemci: Intel Core i5-8400
- Bellek: 8 GB
- RAM Ekran Kartı: Direct X 11.0 compatible video card with 3GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 14 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 64 bits
- İşlemci: Intel Core i5-8400
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Direct X 12.0 compatible video card with 6GB VRAM
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 14 GB kullanılabilir alan
Oyuncuların bir diğer merak ettiği konu ise oyunun çıkış tarihi oldu. Yapımcı şirket henüz tam bir tarih belirtmese de oyunun 2023 yılı içinde piyasaya sürüleceğini ifade etti.
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