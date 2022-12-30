Stalker 2 Heart of Chornobyl Yeni Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzde her gün yeni bir oyun çıkmakta, özellikle bilgisayarların yaygınlaşması ile birlikte neredeyse oyun piyasası oldukça canlı geçmekte. Bugünkü yazımızın konusu ise GSC Game World tarafından geliştirilen kıyamet sonrası açık dünya FPS oyunu STALKER 2: Heart of Chernobyl’i ele alacağız.

Oyunun konusuna gelecek olursak; Chornobyl Kapalı Bölgesi 2006 yılında reaktörü vuran ikinci patlamadan sonra büyük ölçüde değiştikten sonra. Vahşi mutantlar, ölümcül anomaliler, savaşan fraksiyonlar Zone’u hayatta kalmak için çok zor bir yere dönüştü. Ancak inanılmaz değere sahip nesneler iz sürücü olarak bilinen pek çok insanı bölgeye çekti. Onlar bir servete sahip olmak için ya da Chornobyl’in Kalbi’nde saklı Gerçek’i bulmak için kendilerini riske atarak Zone’a giderler.

Oyun içi mekaniklerine baktığımız zaman oldukça başarılı bir oyun gibi olacak gibi duruyor, Günümüze bakıldığı zaman rekabetçi oyunlardan sonra en çok oynanan oyunlar arasında yerini alan hikaye bazlı oyunlar son dönemlerde oldukça popüler.

Stalker 2 Heart of Chornobyl Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

Bellek: 8 GB

Depolama: 150 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 8 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Bellek: 16 GB

Depolama: 150 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 GB

Çıkacak olan oyun STALKER 2: Heart of Chernobyl, 28 Nisan 2022’de Xbox Series S/X ve PC için çıkış yapacak. Ayrıca ilk günden Xbox Game Pass’e ekleneceğini belirtmek isteriz.

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