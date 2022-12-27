Kutsal Damacana 4 İçin İlk Fragman Yayınlandı!

Ülkemizin ünlü komedyenlerinden olan Şafak Sezer, yeni filmi olan Kutsal Damaca 4 ile beraber yeniden beyazperdeye geliyor. Kutsal Damacana 4 için ilk fragmanda yayınlandı.

Şafak Sezer, 2000’li yıllarında rol aldığı filmler ile beraber ülkemizde sevilen bir komedyen haline geldi. Gerek dizilerde gerekse filmlerde gösterdiği performans ile beraber oldukça popüler hale gelen Şafak Sezer, Kutsal Damacana serisi ile beraber gönüllerde taht kurdu.

Kutsal Damacana serisinde 3 adet film yer alıyor. Bu filmlerin her birisi diğerlerinden daha komik olayları ele alıyor. İlk filmde karşımıza çıkan Asım (Ersin Korkut), serinin dördüncü filminde yeniden bizlerle olacak. Ayrıca özlediğimiz Fikret’e de bu filmle beraber kavuşacağız.

Kutsal Damacana 4’ün oyuncu kadrosunda; Ersin Korkut, Onur Büyüktopçu, Müjde Uzman, Ruhi Sarı, Nilgün Belgün, Erhan Yazıcıoğlu, Buket Dereoğlu ve Deniz Oral gibi oyuncular yer alıyor.

Kutsal Damacana 4, 20 Ocak 2023 tarihi ile beraber beyazperde de sahne alacak. Uzun yılların aradan çıkan serinin devam filmine beklentiler oldukça fazla.

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