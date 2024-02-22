Kuvvetli Bir Alkış Dizisinden İlk Fragman Geldi!

Berkun Oya’nın yeni Netflix dizisi Kuvvetli Bir Alkış için ilk fragman yayınlandı. Fragman, birçok kişide büyük bir beklenti yarattı.

Dijital platformların ülkemize olan yatırımları artmaya devam ediyor. Özellikle Netflix içerisinde birçok yeni dizi ve film yayına giriyor. Ülkemizde de yapımları sürdüren Netflix, bir önceki dizisi “Bir Başkadır” ile büyük ses uyandıran Berkun Oya ile yeni bir dizi için el sıkıştı.

Kuvvetli Bir Alkış, bir çekirdek ailenin oluşumunu ve on yıllara yayılan yolculuğunu, aile fertlerinin birbirleriyle ve onları çevreleyen toplumla çatışmalarını konu ediyor. Dizi, alışılmış çekirdek aile tanımının tüm gerekliliklerini tamamlayarak mutlu sona ulaşmış gibi görünen Zeynep (Aslıhan Gürbüz) ve Mehmet (Fatih Artman) çifti ile portakalda vitamin olduğu zamanlara güçlü bir özlemle bağlı olan, varoluşun doğasını sorgulayan çocukları Metin (Cihat Süvarioğlu)’in hikâyesini, sıra dışı bir mizahla harmanlayarak anlatıyor.

Kuvvetli Bir Alkış, 29 Şubat tarihinde birçok usta isimle beraber Netflix arayıcılığı ile izleyici ile buluşacak.

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