La Casa De Papel Benzeri Dizi ve Filmler

Netflix’in popüler filmi La Casa De Papel suç ve gerilimi izleyicilerine sunarken adeta nefesleri kesiyor. Son sezonu izleyip müptelası olanlar için bu yazıyı kaleme almaya karar verdik. Kasa Hırsızlarını sevdiyseniz buradaki içeriklere de göz atmanızı tavsiye ederiz.

Ayrıca bkz: En İyi Mafya Filmleri

Narcos

Uyuşturucu İle Mücadele Dairesi’nde çalışan bir Meksikalı bir ajan olan Javier Pena, ünlü Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ı yakalamak için Birleşik Devletler tarafından Kolombiya’ya yollanır. Escobar’ın gerçek hayat hikayesinden uyarlanan dizi, dünya çapına yayılmış bir uyuşturucu şebekesini engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerini konu ediniyor.

Heist

Gerçek bir suç dizisi olan Heist, sıradan insanların soygunlardan nasıl kurtulmaya çalıştığını gözler önüne seriyor. 21 yaşında bir kadın, Las Vegas’ta bir kumarhanede milyonlarca dolar çalar. Miami’de baba olmayı umut eden bir adam, havaalanında bir servet kazanır ve yakalanmamak için TV şovlarından öğrendiklerini kullanır. Kentuckyli bir baba, tüm zamanların en büyük burbon soygunlarından biriyle suçlanır.

Inside Man

Çok zeki bir banka soyguncusu olan Dalton Russel, iyi bir dedektif olan Keith Frazier ve güzel ve güçlü bir borsa brokerı olan Madeliene White çözümü bulunamayan bir bulmacanın en önemli parçalarını oluşturmaktadır. Fakat her parça aslında dışarıdan göründüğü gibi midir? Akıl oyunlarıyla dolu bu filmde, sadakat ve davranışlar her an sınanmaktadır.

Prison Break

Haksız yere suçlandığını düşündüğü abisini hapishaneden kurtarmak isteyen Michael Scofield, nerdeyse kusursuz bir plan yapar. Lincoln Burrows’a yüklenen suç, kendilerini temize çıkarabilecekleri bir suç değildir. Devletin de işin içine karıştığını öğrendiklerinde kaçmaktan başka çareleri kalmaz. Michael planını uygulamaya sokar ve kaçış başlar.

Vis a Vis

Vis a Vis, erkek arkadaşına olan bağlılığı sonucu kendisini bilmediği bir dünyanın içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Naif bir kadın olan Macerena Ferreiro’nun patronuna aşık olması, genç kadının hayatının alt üst olmasına neden olur. Onun adama olan bu bağlılığı, Macerena’nın kendisini demir parmaklıklar ardında bulmasına neden olur. Sevdiği adam tarafından zimmetine para geçirmesi için kandırılan kadın, çok geçmeden yakalanarak Cruz del Sur hapishanesine gönderilir. 7 yıl hapis cezası alan Macarena, dahil olduğu bu acımasız dünyada hayatta kalmak için zorlu bir mücadele verir.

Haydut

Eski bir suçlu olan ve hapishaneden kaçan Joe ve en yakın arkadaşı Terry’nin hayattaki tek hayalleri Meksika’ya kaçabilecek yeterli parayı bulabilmek ve burada yeni bir yaşama başlayabilmektir. Bu hayalleri için son kez suç işleyecek olan ikili gözlerine kestirdikleri bir bankayı soymaya karar verirler. Bankada çalışan memurlardan birini işte olmadığı bir akşam rehin alan ikili, ertesi sabah memurla birlikte bankaya giderler ve böylece ilgi çekmeyeceklerdir. Her şey yolunda gider ve hırsızların yaptığı plan medya tarafından dahice bulunur. Ancak yolda karşılaştıkları bir ev kadınının sakarlığı yüzünden işler karışır.

Ozark

Ozark, Chicago banliyösünde yaşayan sıradan bir ailenin, aile babası Marty Byrde’ın Finans ve Danışmanlık Şirketi’nin Meksika’nın en büyük ikinci uyuşturucu kartelinin para aklama işine karışmasının ve işlerin sarpa sarmasının ardından, ailesini korumak adına eşi Wendy ve Charlotte ile Jonah adındaki iki ergen çocuğuyla, Ozark Platosu olarak bilinen Güney Missouri’ye taşınmasının hikayesini anlatıyor.

The Italian Job

Film, kendi alanında kariyer sahibi diye nitelendirilebilecek bir suçlu olan Charlie Croker’ın liderliğindeki bir soyguncu çetesinin macerasını konu almaktadır. Çete, Los Angeles tarihindeki en büyük trafik sıkışlığını yaratarak yapmayı planladıkları altın soygunu için zaman kazanmak ister. Oluşturdukları kargaşadan kendi paçalarını sıyırabilmek adına kaldırımdan gidebilecek kadar küçük olan Mini Cooper’ı kullanırlar. Hedefleri, trafik açılana dek ortadan kaybolmayı başarmaktır.

Breaking Bad

Bir okulda kimya öğretmeni olan Walter White, kendi halinde ailesiyle yaşamını sürdüren biridir. Yaşadığı bazı rahatsızlıklar sonucu hastaneye giden Walter ne yazık ki akciğer kanseri olduğunu öğrenir. Ölüm gerçeğinin en çok can acıtan tarafı ailesini geride bırakacak olmasıdır. Yaşanan bazı farklı olaylarda uyuşturucu sektöründe ciddi para olduğunu görür. Ailesini en iyi şekilde finanse edebilmenin en iyi yolu budur. Üstelik başarılı bir kimyacı için bu pek de zor görünmüyordur.

The Americans

The Americans; Washington DC’de bir banliyöde çevreye iki Amerikalı görünümü veren, ebeveynlerinin gerçek kimliklerinden habersiz durumdaki iki çocuğa sahip ancak gerçekte iki KGB ajanı olan evli bir çift üzerine odaklanıyor. Anlaşmalı evliliklerine rağmen, Soğuk Savaş dönemi daha yoğun ve hararetli bir hal aldıkça ikilinin birbirlerine olan bağlılıkları ve duyguları her geçen gün daha gerçekçi bir hal almaya başlayacaktır.

Sky Rojo

Üç hayat kadını, kendilerini çalıştıran adamları ağır bir şekilde yaraladıktan sonra, hayatlarına farklı bir yön verebilmek için kaçar. İntikam için peşlerine düşen adamlardan kurtulmaya çalışan farklı geçmişlere sahip olan üç kadın, çıktıkları bu tehlikeli yolculukta özgürlükleri için savaşır.

Chaos

Seattle’da dedektif Quentin Conners, insafsızca askıya alınmıştır. Ortağı Jason York ise Pearl Street Köprüsü’nde yapılan trajik bir silahlı saldırı sonucu rehine ve suçlunun ölmesi ardından polis kuvvetlerinden ayrılır. Rehineli bir banka soygunu esnasında Conners ilgili operasyonda göreve atanır. Bu kez ortağı da Shane Dekker olur. Lorenz önderliğindeki hırsızlar, görünürde bankadan tek bir kuruş dahi çalmazlar. Haydutları kovalarken polis ekibi, bu adamların sisteme bir virüs bıraktıklarını keşfederler. Bu yolla Kaos Teorisi ilkelerini kullanarak farklı hesaplardan bir milyar dolar çalarlar. Dahası Lorenz suç ortaklarını öldürmektedir.

Man On A Ledge

Görevden ihraç edilmiş eski bir polis olan Nick Cassidy, Manhattan’da bir otelin çatı katına çıkarak masumiyetini kanıtlamak için intihar girişiminde bulunur. Bir kadının çığlığı üzerine New York Polis Departmanı’ndan görevlendirilen bir ekip olay yerine gelir ve psikolog polis memuru Lydia Anderson, Nick’i ikna edip indirmesi için görevlendirilir. Bu arada Nick ana caddeye basınla birlikte büyük bir kalabalık toplayıp, ilgi çekmeyi de başarmıştır.

The Score

NYC adlı caz barı işleten Nick Wells öte yandan son derece yetkin bir hırsızdır. İki farklı hayata sahip olan bu adam artık hırsızlık işlerini bırakıp tüm zamanını caz kulübüne ayırıp sevgilisiyle evlenmeyi planlamaktadır. Ancak ortağı Max’ten aldığı teklif son derece cazip gelir. Son kez bir soyguna karışmayı kabul eden Nick Wells son derece değerli bir antik asayı ele geçirmeye çalışacaktır. Asa, ülkeye illegal yollarla sokulmaya çalışılırken teşhis edilmiş ve gümrük ofisinde koruma altına alınmıştır.

The Sopranos

Sopranos ailesinin başı olan Tony ve ‘uncle’ junior bi yandan içsel çatışmaları bi yandan da elinde bulundurdukları bölgelerle uğraşmak zorundadır. Bu arada Tony ailesiyle de sorunlar yaşamakta ve gizlice bir psikoloğa görünmeye başlamaktadır.