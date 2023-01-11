Lancia Rönesans Serisi, Markanın Dirilişini Anlatıyor

Yeni Lancia Rönesans adlı kısa film, ilk kez 28 Kasım’da Lancia Tasarım Günü’nde yayınlanan teaser’ının ardından YouTube’da yayınlandı. Lancia CEO’su Luca Napolitano tarafından seslendirilen üç bölümlük YouTube dizisi, çok katlı otomobil şirketinin son dönemde pazara dönüş çabalarına ve gelecek planlarına derinlemesine bir bakış sunuyor.

Napolitano’ya göre kısa film, Lancia ekibinin sıkı çalışmasının, bağlılığının ve tutkusunun bir kanıtı.

Benim için Lancia’nın Rönesansı, gerçekleşen bir rüya. Bu özel stratejik eylem rotasını izleyerek, kendimizi Avrupa’daki birinci sınıf pazarda arzu edilen, saygın ve değerli bir marka olarak konumlandırmak istiyoruz.

Serinin ilk bölümü, bizi markanın dönüşünden bu yana gerçekleşen ilk etkinlik olan Lancia Tasarım Günü‘nün perde arkasına götürüyor. Bölüm, genellikle gizli tutulan ayrıntıları ortaya çıkarmak için belgesel tarzı bir format kullanarak geçmiş ve geleceğin unsurlarını birleştiriyor.

Bölümde, Lancia’nın tasarım başkanı Jean Pierre Ploue ve ekibinin üyeleriyle yeni logonun, tasarım dilinin ve Lancia Pu+Ra Zero konsept otomobilinin gelişimini tartışan röportajlar yer alıyor.

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Bölüm boyunca, otomotiv dünyasına önemli katkılar sağlayan markanın zengin mirasına yönelik açık bir tutku ve saygı duygusu var. Lancia’nın ikonik araçlarının yeniden canlandırılmasında harcanan sıkı çalışma ve ayrıntılara gösterilen özen oldukça açık.

Bölüm, Napolitano ve Ploué ofisleri, Lancia açık alanı, Centro Stile, Stellantis Heritage Hub ve Reggia di Venaria dahil olmak üzere Torino’nun çeşitli yerlerinde çekildi. Bölüm ayrıca Lancia’nın Aurelia ve Flaminia, Stratos, Delta, Rally 037, Beta ve Gamma gibi eski arabalarının görüntülerini de içeriyor.

Lancia Rönesans serisinin bitişi, yeni Ypsilon modelinin tanıtılmasıyla 2024‘te gerçekleşecek. Serinin ikinci bölümü, bu yıl nisan ayında Milano Tasarım Haftası’nda sunulacak.