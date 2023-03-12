League of Legends Sistem Gereksinimleri Güncellendi!

Günümüzün en popüler online oyunlarından Legaue of Legends, sistem gereksinimlerini güncelledi. Artık 32-bit Windows işletim sisteminden oynanamayacak.

Riot Games tarafından 2009 yılında piyasaya çıkan League of Legends, kısa sürede büyük bir oyuncu kitlesine ulaştı. MOBA türünün efsaneleri arasında yerini alan League of Legends, halen en çok oynanan oyunlardan birisi olarak listelerde yerini alıyor.

Riot Games’in destek sayfası üzerinden yapılan duyuruya göre League of Legends ve Teamfight Tactics, 4 Nisan 2023‘ten itibaren 32-bit işlemci mimarisindeki Windows bilgisayarlarda çalışmayacak. Bu tarihten sonra LoL oynamak için 64-bit Windows kullanmanız gerekecek.

League of Legends Sistem Gereksinimleri şu şekilde;

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7, 8, 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-530 / AMD A6-3650 – SSE3

Ekran kartı: Nvidia GeForce 9600GT / AMD HD 6570 / Intel HD 4600 dahili GPU – DirectX 10 ile uyumlu olmalı

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB kullanılabilir alan (HDD)

Tavsiye Edilen:

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-3300 / AMD Ryzen 3 1200 – SSE4

Ekran kartı: Nvidia GeForce 560 / AMD Radeon HD 6950 / Intel UHD 630 dahili GPU

RAM: 4 GB

Depolama: 16 GB kullanılabilir alan (SSD)

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