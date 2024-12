Ana Sayfa » Oyun Lenovo El Konsolu Legion Go S Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu! Oyun Lenovo El Konsolu Legion Go S Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu! Emine Emre 3 Görüntüleme

Lenovo, Legion Go taşınabilir oyun konsolunun yeni sürümü üzerinde uzun zamandır çalışmakta. Legion Go S olarak markalandırılmış olan konsol yakın zamanda lanse edilecek. Bununla birlikte, oyun tutkunlarının merakla beklediği Lenovo el konsolu Legion Go S özellikleri ve fiyatı şimdiden belli oldu. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak konsolun nitelikleri sızdırıldı. İşte ayrıntılar…

Lenovo El Konsolu Legion Go S Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu!

En büyük teknoloji markalarından biri olan Lenovo, kişisel bilgisayarlar konusunda büyük bir pazar payına sahip ve global çapta en çok tercih edilen bilgisayar markalarından biri. Lenovo yalnızca bilgisayar alanında değil farklı alanlarda da üretim yapmakta ve bunlardan biri de taşınabilir oyun konsolu. Bu kapsamda Legion Go’nun yeni sürümü olan Legion Go S muhteşem özellikleri ile piyasayı sallamaya hazırlanıyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Lenovo Legion Go S’in bazı özellikleri kısa bir zaman önce sızdırılmıştı. Şimdi ise cihaz hakkında yeni duyumlar söz konusu. Ocak ayında gerçekleştirilecek olan CES 2025’te Lenovo’nun tanıtacağı cihazlar arasında Legion Go S de bulunuyor. Bu modelin yanı sıra seriden Legion Go 2 ile SteamOS tabanlı Legion Go S Steam sürümü de yer alacak. Kısa zaman içerisinde lanse edilecek olan taşınabilir oyun konsolu Legion Go S niteliklerine bakalım…

Lenovo Legion Go S, AMD Zen 3+’a dayanan Ryzen Z2 Go yonga setinden gücünü alacak. Bu işlemci 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı bulunan bir yapıya sahip ve yüksek bir performans sunmakta. Konsolun grafik birimi kısmında ise Radeon 800M serisi GPU bulunmakta ve bu da hem görsellik hem de akıcılık bakımından oldukça yüksek bir performans vaat etmekte.

Windows ve SteamOS Modelleri Arasındaki Fark Nedir?

Ekran kısmında ise 8 inçlik Lenovo PureSight yer almakta. 120 Hz tazeleme hızı sunan panel 1920 × 1200 çözünürlük, %100 sRGB renk gamı ve 500 nitlik tepe parlaklık noktasına sahip. Son derece yüksek bir görsel deneyim sunacak olan Lenovo Legion Go S, 16 GB ve 32 GB LPDDR5X RAM opsiyonları ile gelmekte; depolama alanı kısmında ise 512 GB ve 1 TB PCIe Gen4x4 NVMe SSD seçenekleri mevcut.

Legion Go S batarya tarafına baktığımızda ise 55,5 Wh kapasiteye sahip bir pil bulunmakta. İki adet USB4 portu bulunan Lenovo el konsolu Legion TrueStrike kontrolcülerine sahip. Ergonomik ve kullanışlı bir tasarımla gelen konsol, şıklığı ile de göz dolduruyor.

Cihaz iki farklı model ve renk olarak piyasaya çıkacak; bunlardan biri buz beyazı renkte ve Windows 11 işletim sistemi ile çalışan model, diğer ise gri renkte ve SteamOS işletim sistemi ile çalışmakta. Her iki model arasındaki fark ise Windows 11 işletim sistemine sahip olan modelin çok yönlü kullanıma, SteamOS ile çalışan modelin ise daha çok oyun odaklı kullanıma yönelik tasarlanmış olması.

Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Çıkacak?

Lenovo Legion Go S fiyatı da elbette en merak edilen detaylardan biri. Bu kapsamda 600 Euro’luk bir fiyatla piyasaya sürüleceğini belirtebiliriz. Lenovo hem Legion Go S hem de diğer tanıtacağı modellerle el konsolu piyasasındaki payını oldukça artıracak gibi görünmekte. Ayrıca cihazın Ocak ayında düzenlenecek olan CES 2025’te lanse edilmesi beklenmekte.