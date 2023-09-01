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Lenovo Legion Go 144Hz LCD, çıkarılabilir kontrolörler ve Ryzen Z1 serisi yonga setleri ile tanıtıldı

Lenovo, oyunculara istedikleri şekilde ve istedikleri yerde oyun oynama konusunda daha fazla özgürlük sağlamak için şirketin ilk Windows taşınabilir oyun cihazı olan Lenovo Legion Go'yu tanıtıyor

Ahmet Ekinler

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Lenovo, Windows el oyun alanına kendi rakibi Legion Go ile giriyor. Bu oyun konsolu, QHD+ (1.600 x 2.560 piksel) çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 8,8 inç LCD ekranla geliyor. Dokunmatik ekran paneli 16:10 en boy oranı ve 500 nit’e kadar parlaklık sunuyor. 1600p’den 800p’ye kadar değişen çözünürlükleri destekler ve daha iyi güç yönetimi için yenileme hızını 60Hz’e düşürebilir. (Pek çok marka bu özelliği dinamik tazeleme hızı olarak adlandırıyor.

Lenovo, Nintendo Switch‘ten biraz ilham aldı (kopyaladı da diyebiliriz) ve Legion Go’yu Legion TrueStrike adı verilen çıkarılabilir kontrolörler ve bir destek ayağı ile donattı. Kumandalar Hall efektli joystick’lere ve dokunmatik yüzey, 10 adet yeniden atanabilir omuz tetikleyicisi ve kaydırma tekerleği dahil olmak üzere çok sayıda düğmeye sahiptir.

Hatta Lenovo bir adım daha ileri giderek sağ kumandaya mıknatıslar aracılığıyla takılan ve kumandayı destekleyerek fare olarak kullanmanızı sağlayan bir kumanda tabanı modülü ekledi. Sağ kumandanın alt kısmında tıpkı gerçek bir fare gibi optik bir sensör bulunuyor.

Lenovo, AMD’nin Ryzen Z1 serisi yonga setlerini tercih etti ve Z1 Extreme’e kadar yapılandırma yapabiliyorsunuz. GPU tarafı RDNA 3 grafikleriyle kaplıdır. Legion Go, 1TB’a kadar PCIe Gen4 SSD (M.2 2242 boyutu) ile yapılandırılabilir ve ayrıca 2TB’a kadar ekstra depolamayı destekleyen bir microSD kart yuvasına sahip olursunuz. Tüm modeller 7.500 MHz hızında çalışan 16GB LPDDR5x RAM ile birlikte gelir.

Soğutma, Özel Modda 25W toplam grafik gücü (TGP) çalıştırırken 25dB’de maksimuma çıkan sıvı polimer kanatlı bir fandan oluşan özel bir termal soğutma sistemi tarafından gerçekleştirilir. G/Ç açısından, iki USB-Type C bağlantı noktası (USB 4.0, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0), bir microSD yuvası ve 3,5 mm ses jakına sahipsiniz. Legion Go ayrıca Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 bağlantı özelliklerine sahiptir.

Yazılım tarafında Legion Space adı verilen özel bir katmana sahip Windows 11 Home yer alıyor. Tüm oyunların ve başlatıcıların yaşadığı yer burası ve Lenovo ayrıca her Legion Go el bilgisayarıyla birlikte üç aylık ücretsiz Xbox Game Pass Ultimate aboneliği sunuyor.

Legion Go, 30 dakika içinde %0-70 şarj vaat eden hızlı şarjı destekleyen iki hücreli 49.2Wh pil ile donatılmıştır. Legion Go ayrıca elektriğe bağlıyken oyun oynarken güç bypass modunu destekleyerek pilin korunmasına yardımcı oluyor. Lenovo, 65W PD şarj cihazı ile birlikte gönderiyor.

Lenovo Legion Go, temel model için 699 $ / 799 € ‘dan başlayacak ve Kasım ayından itibaren satışa sunulacak.

Lenovo Legion Go tanıtım filmi
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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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