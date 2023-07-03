Nintendo Switch 2 Yakında Geliyor!

Oyun dünyasının en sevilen unsurlarından olan Nintendo, Switch 2 modeli ile beraber çok yakında geliyor.

2017 yılında tanıtılan ve oyun dünyasında büyük bir ilgi ile karşılanan Nintendo Switch, geride bıraktığı 6 yılda listelerde her zaman ilk sırada yer aldı. Teknolojinin gelişmesiyle beraber kullanıcılar her geçen gün Nintedo Switch 2 için çağrılarda bulundu.

Nintendo hayranları, birkaç yıldır konsol üreticisinin Switch 2’yi ne zaman duyuracağını merak ediyor. Nintendo’nun henüz konuyla ilgili resmi bir açıklaması olmasa da, Twitter’da Nintendo’nun popüler oyun konsolunun yeni nesline işaret eden bir dizi söylenti ortaya çıktı.

Leak Express:



⚠️El kit de desarrollo de Switch 2 ha llegado a España.



Que un estudio español ya disponga del kit, frente a la política de secretismo de Nintendo, es un impulso en sus relaciones e indica que estamos en las últimas fases previas a la presentación de la consola. pic.twitter.com/E6JjUAAlEa — Nash Weedle “El Analista de Leaks” (@NWeedle) July 1, 2023

Uzun zamandır piyasada yer alan Nintedo Switch için artık serinin bir üst modeli herkes tarafından bekleniyor. 2024 yılıyla beraber Nintendo Switch 2 modelini raflarda görmeyi planlıyoruz.

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