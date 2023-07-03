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Nintendo Switch 2 Yakında Geliyor!

2017 yılında tanıtılan ve oyun dünyasında büyük bir ilgi ile karşılanan Nintendo Switch, geride bıraktığı 6 yılda listelerde her zaman ilk sırada yer aldı. Teknolojinin gelişmesiyle beraber kullanıcılar her geçen gün Nintedo Switch 2 için çağrılarda bulundu.

İbrahim Özbek

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Oyun dünyasının en sevilen unsurlarından olan Nintendo, Switch 2 modeli ile beraber çok yakında geliyor.

2017 yılında tanıtılan ve oyun dünyasında büyük bir ilgi ile karşılanan Nintendo Switch, geride bıraktığı 6 yılda listelerde her zaman ilk sırada yer aldı. Teknolojinin gelişmesiyle beraber kullanıcılar her geçen gün Nintedo Switch 2 için çağrılarda bulundu.

Nintendo hayranları, birkaç yıldır konsol üreticisinin Switch 2’yi ne zaman duyuracağını merak ediyor. Nintendo’nun henüz konuyla ilgili resmi bir açıklaması olmasa da, Twitter’da Nintendo’nun popüler oyun konsolunun yeni nesline işaret eden bir dizi söylenti ortaya çıktı.

Uzun zamandır piyasada yer alan Nintedo Switch için artık serinin bir üst modeli herkes tarafından bekleniyor. 2024 yılıyla beraber Nintendo Switch 2 modelini raflarda görmeyi planlıyoruz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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