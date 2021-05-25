Lenovo Xiaoxin Pad Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün Lenovo, ikinci yaz ürün lansmanında birden fazla ürünü duyurdu. Bu seri, biri oldukça uygun bir fiyata çok şey sunan orta sınıf bir tablet olan Xiaoxin Pad Plus‘ı da içeriyor.

Ayrıca bkz: Lenovo Xiaoxin Pad Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaoxin Pad Plus

Xiaoxin Pad Plus, tüm kenarlarında eşit kalınlıkta orta boyutlu çerçevelere sahip 11 inç LCD 2K (2000 x 1200) ekrana sahip. Tablette parmak izi tarayıcısı olmadığından, ön tarafta yüz tanıma kilidi desteğine sahip 8 MP ToF sensörü bulunuyor. Arkada 13 MP otomatik odaklamalı bir kamera ve bir LED flaş var.

Xiaoxin Pad Plus, Snapdragon 750G işlemciden güç alıyor ve 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla birlikte geliyor. Tableti ilk kez açtığınızda 110 GB alana sahip oluyorsunuz ancak isterseniz daha fazla depolama alanı eklemek için bir MicroSD kart yuvası da var.

Lenovo, Android 11 tabanlı ZUI 12.5 ile birlikte ve Mart 2021’in güvenlik yamasıyla geliyor. Cihazın içinde 7700mAh batarya var ve Quick Charge 3.0 desteği bulunuyor. Tablet, bir Type-C 3.1 bağlantı noktası aracılığıyla ve yatay moddayken alttaki dört pogo pini aracılığıyla şarj oluyor. Bu pogo pimleri, tablet için tasarlanmış isteğe bağlı klavyeye de bağlanıyor.

Xiaoxin Pad Plus, dört adet 1.5W JBL hoparlöre ve surround ses için Dolby Atmos’a sahip. Ayrıca çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth 5.1 vaat ediyor, ancak SIM yuvası olmadığı için 5G’yi desteklemiyor.

Lenovo’nun yeni tanıtılan kalemi ve klavyesi

Tabletin fiyatı 312 dolar olarak belirlendi fakat Lenovo’nun yeni kalemi ve klavyesiyle birlikte alındığında ekstra bir indirime tabi tutuluyor. Bu orta sınıf tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE‘ye gerçek bir rakip olarak karşımıza çıkıyor.