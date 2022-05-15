Leonardo DiCaprio Filmleri

Günümüzün başarılı erkek aktörlerinden biri olan Leonardo DiCaprio 90’lı yılları başından beri karşımızda. Birçok filmde yer alan oyuncu mükemmel oyunculuğu ve karizması ile kendine hayran bırakmıştır. Birden fazla Oscar ödülüne aday olan oyuncu 2015 yılında yılın en iyi erkek oyuncu ödülüne sahip olmuştur. Şimdi gelelim yazımızın konusuna sizler için Leonardo DiCaprio’nun en iyi filmlerini derledik;

Romeo + Juliet

Avustralyalı dahi yönetmenin filminde olaylar günümüz Florida’sında geçiyor. Filmde Romeo (Leonardo DiCaprio) ve Juliet (Claire Danes), kentin iki düşman ailesinin çocuklarıdır. Trajik bir rastlantı sonucu iki genç birbirlerine aşık olurlar ve ailelerin savaşının ortasında bir kaçış bulmaya çalışırlar.

Zindan Adası

Filmde, Teddy Daniels ve Chuck Aule isimli iki polis memurunun, Rachel Solando adlı bir akıl hastasının ortadan kaybolması üzerine tehlikeli akıl hastalarının tedavi gördüğü Shutter Adası isimli bölgede konuşlanan Ashecliffe Hastanesi’ne soruşturma yapmak için gitmesi ve sonradan gelişen esrarengiz olaylar aktarılıyor.

The Revenant

1823 yılında kürk avcısı Hugh Glass (Di Caprio) sefer aramasında iken sonradan Dakota Territory olacak olan yerde ayılar tarafından vahşice saldırıya uğrar ve yaralanır. Yoldaşlarından John Fitzgerald (Hardy) Glass’ın genç yarı Kızılderili oğlunu öldürürken kendisini de soyar ve ölüme terk eder.

Inception

Leonardo DiCaprio bu yapımda, çok yetenekli bir hırsız olan “Dom Cobb ” ile karşımızda. Uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb’un bu nadir insanlarda görülebilecek yeteneği, bu ender ve maharetli olması, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır…

Para Avcısı

Jordan Belfort 24 yaşında genç ve hırslı bir adamdır. Para kazanma arzusuyla Wall Street borsasında önce komisyoncu ve ardından Stratton Oakmont adında bir yatırımcı firmasında zengin olmak için her şeyi yapmaya hazır.

Titanic

Bir Zamanlar Hollywood’da

Kanlı Elmas

Solomon Vandy. Herkesin gözdesi, büyüleyici bir elmasın varlığı nedeni ile yolları kesişir. Her ikisi de elmasın peşi sıra gazeteci Maddy Bowen ile beraber yola çıktıklarında hayatlarına dair değerli birer fırsatı da yakalamışlardır. Solomon ait olduğu yere, ailesine kavuşabilme ihtimali ile Danny ise yeni bir hayata başlamanın umudu ile aydınlanırlar.

Zincirsiz

Amerikan İç Savaşı’ndan iki yıl önce başlayan hikaye geçmişinde eziyet çekmiş bir köle ile Alman avcı Dr. King Schultz’un yüzleşmesini merkezine alıyor. Brittle kardeşlerin cinayetiyle suçlanan Schultz’u özgürlüğüne kavuşturmak Django’ya bağlıdır.

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