Lies of P Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzde birden fazla oyun piyasaya sürülmekte bu oyunlar arasında adından sıkça söz ettiren Lies of P oldukça iddialı bir şekilde oyuncular ile buluşmayı beklemekte. Bugünkü yazımızda sizlere Lies of P yeni oynanış videosuna göz atacağız.

Oyunun konusuna gelecek olursak sırı dışı bir hikaye barındırmakta; Lies of P, soulslike türündeki bir aksiyon rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkmakta. Oyunda kana susamış bir şehir olan Krat’ın, terk edilmiş bir tren istasyonunda uyanarak maceraya başlıyorsunuz.

Oyun içinde geçen tarih aralığı ise günümüzden biraz uzak olarak 1. Dünya savaşı zamanı olduğunu tahmin etmekteyiz. Fakat o zamanki teknolojinin oldukça üst seviyede olduğunu görüyoruz.

Oyun içi mekaniklere göz attığımız zaman ise grafik konusunda oldukça başarılı bir iş çıkarmışa benziyorlar. Ve yapımcı şirket oyunculara oldukça kaliteli ve bir o kadar hikayesi ile sürükleyici bir oyun vaat ediyor.

Oyunun çıkış tarihi hakkında ise henüz tam tarih verilmedi fiyatı konusunda da aynı durum söz konusu. Çıkacak olan yeni oyun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için çıkış yapacak.

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