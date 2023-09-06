Lucid Motors daha ucuz bir elektrikli araç geliştiriyor

Kaliforniya merkezli bir elektrikli araç üreticisi olan Lucid Motors, görünüşe göre Tesla’nın güncellenmiş Model 3‘ü ile rakip olmak için kolları sıvadı. CEO Peter Rawlinson kısa bir süre önce şirketin daha ucuz bir otomobil piyasaya sürme arzusunu aktarmıştı.

Şu anda Lucid Motors’un amiral gemisi olan Air luxury sedan, Pure versiyonu için 82.400 Dolar’dan başlıyor ve Air Sapphire versiyonu için 249.000 Dolar’a kadar yükseliyor. Rawlinson bir röportajında, markayı üst düzey bir ürünle piyasaya sürmenin tamamen yatırımcıların dikkatini çekmekle ilgili olduğunu, ancak şimdi pazarın daha düşük segmentlerini kapsamaya hazır olduğunu açıkladı.

Haziran 2023’te Lucid Motors, aslan payının şu anda Lucid Motors’un hisselerinin %60’ına sahip olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’ndan geldiği 3 milyar Euroluk bir bağış topladığını duyurdu. Rawlinson’s, böyle bir destekle şirketin geniş kitlelere hitap eden bir otomobil geliştirebileceğinden ve ardından tüm bunlara değecek kadar üretim yapabileceğinden emin. Modelin tahmini fiyatı 50,000 Dolar civarında olması planlanıyor.

Lucid Air Pure

Rawlinson, Lucid Motors rozetini takmadan önce Tesla topluluğunun bir parçasıydı. Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) fişinin tasarlanmasında önemli bir parmağı vardı. Geçmişteki bağlantıları göz önüne alındığında, Lucid Motors’un Tesla şarj kervanına katılmamış olması tuhaf ve neredeyse ironik. Birçok otomobil devi 2024’ten itibaren NACS’yi benimseme konusunda Ford’u takip ederken, Lucid henüz bu öneriyi benimsemedi. Ancak, her zamanki diplomat Rawlinson, “açık fikirli” olduğunu ve tüm seçenekleri değerlendirdiğini iddia ediyor.

Lucid Air Sapphire

Şarj ve elektrikli araç kullanıcı alışkanlıklarıyla ilgili olarak Rawlinson, ortalama bir elektrikli araç kullanıcısının tek bir günde 800 kilometreden fazla yol kat etmediğini belirtti. Özellikle apartmanlar ve sokak parkları gibi alanlarda daha kapsamlı bir Seviye 2 şarj altyapısına olan talebi vurguladı. CEO ayrıca çevresel etkilere de değinerek DC hızlı şarjın gezegen, şebeke ve hatta otomobilin bataryası için en çevreci seçim olmayabileceğini, bu nedenle gece şarjını (evlerde yaptığımız şarjı) tercih ettiğini belirtti.