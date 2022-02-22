Lüks Arabalar Bu Gemide Cayır Cayır Yanıyor!

Geçen haftadan bu yana Atlantik’in ortasında alevler içinde kalan bir kargo gemisinin; yüz milyonlarca dolar değerinde ve 4 bin civarında araç taşıdığı ortaya çıktı. Bu terkedilmiş gemi cayır cayır yanmaya devam ediyor.

Pazartesi günü Russell Group tarafından yayınlanan bir tahmin; Felicity Ace kargo gemisinde, çoğu Porsche, Audi, Bentley ve Lamborghini gibi lüks otomobillerden oluşan; yaklaşık 400 milyon dolar değerinde araç bulunduğunu öne sürdü.

Markaların sahibi Volkswagen, Felicity Ace’de her modelden kaç tane olduğunu kamuoyuna açıklamadı; ancak medya raporları sevkiyatın yaklaşık 1.000 Porsche ve 189 Bentley içerdiğini öne sürüyor.

Gemi, geçtiğimiz Çarşamba günü Almanya’nın Emden kentinden Davisville, Rhode Island’a giderken Portekiz’in yaklaşık 900 mil batısında Azorlar yakınlarında alev aldı. 22 kişilik mürettebat, yangının başlamasından kısa bir süre sonra güvenli bir şekilde tahliye oldu.

Singapur merkezli MOL Ship Management’tan Felicity Ace’in operatörü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, geminin beş gündür hala yanmakta olduğuna inandığını söyledi. İtfaiye botları şu anda olay yerine gidiyor. Bu hafta gemiye ulaşacakları söyleniyor.

Raporlar, yangının gemideki elektrikli arabalarda bulunan lityum iyon piller tarafından körüklendiğini gösteriyor. Pillerden birinde meydana gelen bir arıza da yangına neden olmuş olabilir.