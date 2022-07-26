M2 İşlemcili iPad Pro Geliyor!

Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden Apple, geçtiğimiz haftalarda amiral gemisi modellerinin işlemcisi olacak olan M2’yi tanıtmıştı. Bugün yapılan haberlere göre, iPad Pro modeli de M2 işlemciden yararlanacak.

M2 işlemcili iPad Pro, donanım açısından oldukça iddialı bir şekilde piyasaya giriş yapacak. 5 nm teknoloji ile geliştirilen model, daha önceki iPad modellerinden performans açısından daha iyi olacak. 10 çekirdekli grafik arabirimine sahip Apple M2, 24 GB’a kadar LPDDR5 RAM desteğiyle karşımıza çıkıyor.

Apple, yeni iPad Pro için bu yıl ekranda büyük sürprizlere gideceği söyleniyor. Yapılan haberler ve dedikodular bizlere gösteriyor ki Apple, iPad Pro için 14 inç bir ekran üzerinde çalışıyor. Apple, 11 inç ve 12.9 inç modellerinin yanı sıra 14 inç iPad Pro’nun da kullanıcılara sunacağa benziyor.

Ayrıca Apple, bir ilke imza atarak ilk kez kendi cihazlarında ters kablosuz şarj özelliğini deneyecek. Yapılan haberler bizlere gösteriyor ki, 2022 yılının sonlarına doğru yeni M2 işlemcili iPad Pro raflarda yerini alacak.

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