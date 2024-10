Apple yeni cihazlarının lansmanını yapıyor ve bu kapsamda M4 işlemcili iMac tanıtımı yapıldı; özellikleri ve fiyatı belli oldu. Apple All in One yani hepsi bir arada bilgisayar nitelikleri ile olduğu gibi tasarımıyla da göz dolduruyor. İşte yeni M4 çipli iMac hakkında merak edilenler…

M4 İşlemcili iMac Tanıtımı Yapıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Apple all in one bilgisayarı yeni M4 işlemcili iMac 2024 versiyonu nano – texture ekran opsiyonu ve şık tasarımıyla n siparişe açıldı. Selef modeline göre önemli yükseltmelerle gelen cihaz 24 inç büyüklüğünde. Apple hepsi bir arada iMac’e güç veren iMac, 10 çekirdekli GPU ve CPU yapısına sahip. Tanıtımda deklare edildiği üzere yeni iMac M1 işlemcili iMac ile kıyaslandığında; oyun ve fotoğraf düzenleme işlemlerinde 2,1 kat daha fazla; günlük kullanımda ise 1,7 kat daha iyi performans sunuyor.

2024 model iMac farklı RAM ve depolama alanı seçenekleri ile geliyor. Bu kapsamda 32 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar da depolama alanı opsiyonları sunuyor. M4 çipli iMac diğerlerinden farklı olarak nano teknolojisine sahip bir ekran barındırmakta. Bu ekran teknolojisi ışığı daha iyi yaymak ve parlamayı azaltmak gibi özelliklere sahip.

Thunderbolt 4 desteği ile gelen iMac M4; 12 MP çözünürlüklü, Center Stage özelliği bulunan bir ön kameraya sahip. Bu kamera kullanıcıyı kadrajın ortasında gösteriyor ve bununla birlikte hem kullanıcının yüzünü hem de masanın yukarıdan görüntüsünü aynı anda gösteren bir niteliğe de sahip; Masa Görüntüsü özelliği.

Apple M4 çipli iMac’in yanı sıra Magic Keyboard, Magic Mouse ve Magic Trackpad’in yeni versiyonlarını da lanse etti. USB-C şarj bağlantısına sahip olan bu aksesuarlardan Magic Keyboard ile Magic Mouse’u yeni iMac kutusuna eklemiş durumda.

Yeni iMac 2024 Türkiye Fiyatı Ne Kadar, Ne Zaman Çıkacak?

iMac M4, hali hazırda Türkiye’de ön siparişte ve 60 bin TL seviyesinden başlayan fiyatlarla satılmakta. iMac 2024, 8 Kasım 2024’te piyasaya sunulacak. Yeni iMac; pembe, mor, sarı, mavi, turuncu, gümüş ve turuncu renk opsiyonları ile gelmekte.

M4 iMac özelliklerini kısaca listelemek gerekirse: