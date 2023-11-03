Mario mu Sonic mi? SEGA Sonic’in Mario’yu Geçmesini İstiyor

Oyun sektörünün önemli yayın organlarından Insider Gaming’in haberine göre SEGA, Sonic’in Mario’yu popülerlikte geride bırakmasını arzuluyor. SEGA yöneticisi Osamu Ohasi, yeni bir röportajda Sonic’in Mario’yu geçmesini istediğini söyledi. Osamu Ohasi’nin şu anda SEGA’nın Sonic serisinden sorumlu olan 2. İşletme Departmanının yöneticisi olduğunu düşündüğümüzde bu isteği son derece normal karşılayabiliriz. Peki bu mümkün mü, Mario mu Sonic mi daha iyi?

SEGA Sonic’in Mario’yu Geçmesini İstiyor

SEGA’nın Sonic serisinden sorumlu olan 2. İşletme Departmanı Yöneticisi Osamu Ohasi, verdiği bir röportajda sorumlu olduğu Sonic serisi hakkında açıklamalar yaptı. En büyük rakiplerinin Mario olduğunu belirten Ohasi, Sonic’i büyütme planları bulunduğunu belirterek, hedeflerinin Mario’yu geçmek olduğunu deklare etti.

Mario hakkında son derece gerçekçi ve saygılı ifadeler kullanan SEGA Yöneticisi Ohasi; “Sonic, başlangıçta Mario ile rekabet etmek için geliştirilmiş bir oyundu ve henüz bunu başaramadık. Mario’ya saygı duyduğumuz için amacım ona yetişip onu geçmek” dedi.

Sonic’in tıpkı Mario gibi Japonya dahil tüm dünyada oynanmasını ve Sonic filminin Mario’dan daha fazla izlenmesini istediğini vurgulayan Ohasi; ayrıca Japonya’da bir Sonic cazibe merkezi oluşturmak istediklerinin de altını çizdi. SEGA yöneticisi olarak ve bir Sonic aşığı olarak hedefinin bu olduğunu belirten Ohasi; mücadelelerinin yüksek hedefler için devam edeceğini söyledi.

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Peki Hangisi Daha İyi: Mario mu Sonic mi?

SEGA Yöneticisi Ohasi’nin bu açıklamaları aslında hangi serinin daha iyi olduğunu net olarak ortaya koyuyor. Zira Sonic’ten sorumlu isim dahi, hedeflerinin Mario’yu yakalamak ve geçmek olduğunu belirtiyor. Yani Mario’nun gerisinde olduklarını kabul ederek Mario ile rekabet etmeyi dahi başarı olarak görüyor.

2 seri arasında karşılaştırma yapmak adına bazı rakamlara göz atmak gerekirse; Mario vs. Sonic karşılaştırması son durumu kısaca şu şekilde diyebiliriz:

En son The Super Mario Bros. filmi gişede 1,36 milyar dolar hasılat elde etti. 2 Sonic the Hedgehog filminin toplam hasılatı ise yalnızca 725 milyon dolar. Yani iki Sonic filmi, bir Super Mario filminin ancak yarısına ulaşabilmiş durumda.

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Oyun serilerinde de durum benzer. Mario, 830 milyondan fazla satılan oyun kopyasıyla şu anda tüm zamanların en çok satan video oyunu serisi olma özelliğini devam ettiriyor. Yani sadece Sonic değil, oyun sektöründe hiçbir rakibi yok bu alanda. En yeni Sonic oyunu Sonic Superstars ise PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch ve PC için Steam ve Epic Games Store aracılığıyla oyunculara sunulmakta.

Oyuncular Ne Diyor, Sonic Mario’yu Geçebilir Mi?

Sonic’in Mario ile karşılaştırılması ve SEGA’nın Sonic ile Mario’yu geçme hedefi koyması oyuncuları hem şaşırttı hem de gülümsetti. Zira oyun sektöründe kimse buna ihtimal vermiyor. SEGA yöneticisi Osamu Ohasi’nin röportajındaki ifadeler üzerine küresel oyun sektöründe gündem olan Sonic ve Mario karşılaştırması hakkında oyuncuların şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları biraz alaycı ve biraz da gülümseten yorumlarına göz atmak gerekirse:

“Ben de Elon Musk ile kapışacak bir zenginlik istiyorum ama istemekle olmuyor sanki?”

“30 yıldır bunu istiyorlar zaten ama Nintendo ne diyor bu işe bir de ona sormak lazım.”

“Super Mario Galaxy gibi bir oyun yaparsanız geçersiniz. Yoksa koş koş koş yoruyor be!”

“Adamların daha konsol çıkartırlarken bile istekleri buydu zaten. Niye haber oldu ki şimdi?”

“Mario mu Sonic mi karşılaştırması yapmak bile komik, Mario’ya hakaret. Ben de özel jetimle sabah kahvaltısını Tokyo’da, öğle yemeğini İstanbul’da, akşam yemeğini Londra’da yemek istiyorum. Uyumaya da New York’a geçebilirim ama biraz zor gibi…”

“Nintendo “buyur geç” demeyecektir muhtemelen. Zaten bu kalite farkı ile geçmesi de mümkün değil.”

“Ben de dolar 1 TL olsun istiyorum ama olmuyor be SEGA!”