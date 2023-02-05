Marvel’s Wolverine Ne Zaman Çıkıyor?

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Marvel yeni oyunu Wolverine ile oldukça iddialı bir şekilde yaklaşmakta. Oyun hakkında ilk bilgi 2021’de Sony ve Insomniac Games, tarafından duyurulmuştu ve o zamandan beri oyun hakkında pek açıklama yapılmadı. Bugünkü yazımızda sizlere Marvel’s Wolverine hakkında bilgi vereceğiz.

Şirket Marvel’s Wolverine oyunu için oldukça iddialı bir şekilde ve oyuncuların beklediği seviyenin üstünde olacağını belirtti. Bununla beraber, oyunun tamamıyla yetişkinler için olacağına, Wolverine karakterinden beklendiği şekilde oyun içinde oldukça yüksek şiddet ve kan içereceğini belirtti.

Oyunun konusuna gelecek olursak oyunda Wolverine’nin X-men grubuna katılmadığı dönemi alarak yarı açık dünya şeklinde tasarladıklarını ifade etti. Bu da akıllara God War tarzı gibi bir oyun mu geliyor sorusu bıraktı.

Oyunun çıkış tarihi hakkında ise şirket çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettikleri ve çıkış tarihi olarak 2024 yılı sonbaharı olarak planlamaktalar. Fakat bu sürenin daha uzayabileceği ve 2025 yılına sarkacağını da açıklamalarına ekledi.

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