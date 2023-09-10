Mercedes-Benz elektrikli araçlarında BYD Blade pillerini kullanacak

Mercedes-Benz elektrikli araçların geleceğine hazırlanıyor ve bir adım önde olabilmek için stratejik hamleler yapıyor. Yakın tarihli bir rapor, şirketin Çinli batarya üreticisi BYD ile işbirliği yaparak, BYD’nin Blade batarya teknolojisini elektrikli araç serisine dahil ettiğini öne sürüyor. Ancak, önemli bir soru hala ortada duruyor: Bu ortaklık sadece Çin pazarı için mi, yoksa küresel çapta mı olacak?

8 Eylül’de, devlet tarafından finanse edilen Çin Otomotiv Akü Araştırma Enstitüsü’nün (CABRI) resmi yayını olan Çin dergisi CBEA’dan yapılan bir açıklamada, Mercedes-Benz’in 2025 yılına kadar BYD’nin bataryalarıyla donatılmış elektrikli araç üretimine başlayacağı iddia edildi. Bu iddia, Mercedes-Benz CLA Concept‘in birkaç gün önce Münih’te düzenlenen IAA Mobilite Konferansı’nda tanıtılmasıyla da örtüşüyor. Konsept araçla ilgili teknik detaylar yetersiz kalsa da, Mercedes-Benz 750 km WLTP menzili ve gelişmiş 800V MMA platformu ile aracın 2025 yılına kadar sokaklara çıkmasını beklediğini ima etti.

Mercedes-Benz BYD’ye yabancı değil. On yıl önce, şirketler Denza adında 50:50 ortak bir girişim başlattılar. Girişim başlangıçta bocaladı, ancak BYD’nin 2021’in sonlarında çoğunluk hissesini devralmasının ardından işler hızla değişti. BYD’nin liderliğinde Denza üç yeni elektrikli araç piyasaya sürdü ve sadece bir ay içinde 11.000 adedin üzerinde etkileyici satış rakamlarına ulaştı.

İlginç bir şekilde Mercedes-Benz, birçok lüks otomobil üreticisi gibi, ağırlıklı olarak Nikel Manganez Kobalt (NMC) bataryaları kullanıyor. Bu aküler lityum demir fosfat (LFP) akülerden daha yüksek bir enerji yoğunluğuna sahiptir ancak hem parasal hem de etik açıdan bir maliyeti vardır. Büyük ölçüde değerli metallere, özellikle de madencilik uygulamaları inceleme altında olan kobalta dayanmaktadırlar. Öte yandan LFP bataryalar daha düşük enerji yoğunluğuna sahip olmalarına rağmen kobalt içermezler ve genellikle daha ekonomiktirler. Bu durum belki de endüstri devi Tesla da dahil olmak üzere elektrikli araç üreticileri arasında LFP akülere yönelme eğiliminin artmasını açıklamaktadır. Ve tesadüf değil, birincil tedarikçilerinden biri BYD.

BYD’nin artan etkisinin daha da altını çizen şirketin bataryaları Toyota, Kia ve Lincoln araçlarının kaputlarının altında zaten kullanılıyor. Ford bile BYD’nin batarya teknolojisini Çin’deki bazı hibrit modellerine dahil ederek bu kervana katıldı.

CLA’nın içten yanmalı motorlu (ICE) versiyonu daha genç bir demografiyi hedeflerken, elektrikli kardeşinin Tesla’nın en cep dostu EV’si olan Tesla Model 3‘e rakip olması planlanıyor. BYD’nin LFP bataryalarını tercih etmek, Mercedes-Benz için performanstan ödün vermeden uygun fiyatlı olmaya öncelik veren hesaplı bir hamle gibi görünüyor. Ayrıca BYD’nin büyüyen pazar payıyla yetinmeyip CATL gibi rakiplerini geride bırakmaya çalıştığı da görülüyor.

Mercedes-Benz ve BYD arasındaki potansiyel işbirliğinin ilk fısıltıları 2020 yılında ortaya çıkmış olsa da, bu son açıklama Alman otomobil üreticisinin maliyetlerini daha düşük tutarken elektrikli araç portföyünü geliştirme konusundaki kararlılığına işaret ediyor.