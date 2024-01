Ana Sayfa » Otomobil 2024 Honda Prologue fiyatları açıklandı, teslimatlar Mart ayında başlıyor Otomobil 2024 Honda Prologue fiyatları açıklandı, teslimatlar Mart ayında başlıyor Ahmet Ekinler 21 Görüntüleme

Teslimatların Mart ayında başlayacağının sinyalini veren 2024 Honda Prologue‘un fiyatlandırma detayları açıklandı. Temel model, 48.795 $‘dan (varış noktası ücreti dahil) başlayarak, 476 km’ye kadar övgüye değer bir menzile sahip çekici bir elektrikli araç (EV) olarak kendini konumlandırıyor. Ancak, daha yakından bakıldığında, aynı platformu paylaşan Chevrolet Blazer EV ile ilginç bir bağlantı ortaya çıkıyor. Prologue etkileyici bir menzile sahip olsa da, GM’deki muadili Blazer EV, tek şarjla 521 km’ye kadar EPA dereceli bir tahminle liderliği ele geçiriyor ve Prologue’un sınıfının en iyi menziline sahip olduğu iddiasına şüphe düşürüyor.

2024 Honda Prologue iki ana konfigürasyon sunuyor: 48.795 $ fiyatla önden çekişli EX ve 53.095 $ fiyatla biraz daha pahalı Touring trim. Her iki modelde de 212 beygir gücünde tek bir elektrik motoru bulunuyor. Dört tekerlekten çekiş seçeneği ek bir ücret karşılığında mevcut olup, fiyatları EX için 51.795 $ ve Touring modeli için 56.095 $’a yükseltir, ancak menzil 452 km azalır. En üst seviye Elite donanım 59.295 $ fiyatla dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip ve 439 km sürüş menzili vaat ediyor.

Prologue, Chevrolet Blazer EV’ye göre bir maliyet avantajı sunarken, menzilden ödün veriyor. Blazer EV RWD RS, 521 km’lik menzili ile “ne öderseniz onu alırsınız” atasözüne bağlı kalarak 61.790 $ ile daha yüksek fiyatlandırılmıştır.

Menzil endişelerine rağmen, 2024 Honda Prologue iyi bir donanıma sahip. Tüm modellerde standart olarak sunulan özellikler arasında 10 yönlü güç ayarlı sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima kontrolü, 19 inç jantlar, kablosuz akıllı telefon şarj pedi ve Apple CarPlay, Android Auto ve SiriusXM uydu radyosu içeren Google tabanlı bir bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Bu kapsamlı pakete rağmen, bu özelliklerin Prologue’un menzil açığını gölgede bırakıp bırakamayacağını göreceğiz.

Honda, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli şarj avantajları sunuyor. Seçenekler arasında 500 dolarlık evde şarj kurulum kredisinin yanı sıra EVGo halka açık şarj cihazları için 100 dolarlık kredi ve Electrify America’dan 60,0 kWh şarj yer alıyor. Alternatif olarak, EVGo kredisini 300 dolara çıkaran 250 dolarlık daha düşük bir ev şarj cihazı kurulum kredisi mevcuttur. Evde şarjı tercih etmeyenler için, EVGo’dan 750 $ kredi ve Electrify America’dan 60.0 kWh’lik bir seçenek sunuluyor; bu da potansiyel EV sahiplerinin pratik endişelerini ele alan düşünceli bir dokunuş.

Mart 2024’te showroomlarda yerini alması beklenen 2024 Honda Prologue, Şubat ayından itibaren test sürüşleri sunarak elektrikli araç pazarına heyecan verici bir giriş yapıyor.

Tüm Prologue’lar kapsamlı bir Honda Sensing güvenlik ve sürücüye yardımcı teknolojiler paketine sahiptir. Ek temel standart özellikler şunları içerir: